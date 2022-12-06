美升级对台军售 拟提供最先进型号“爱国者”导弹

美国拟向台湾出售多达100枚最先进的“爱国者”防空导弹，以及雷达和支持设备，交易总值8.82亿美元（下同，约11.95亿新元）。

彭博社从美国国务院的通知中获取上述消息。

据报道，这个提议是根据2010年向台湾出售武器的条款提出的，因此从技术上来说并不是新的。这被归类为加强先前的交易，后者潜在总价值28.1亿美元。这一升级不会改变交易总价值。2010年的军售案曾激怒北京，导致中国停止了与美国的军事交流。

美国国务院给国会的通知预计最快将在星期二（12月6日）的国会议事录上列出，由国会进行30天的审查。

新提案要求提供多达100枚洛克希德·马丁（Lockheed Martin）生产的碰撞杀伤爱国者Pac-3“分段增强”导弹，比之前提供给台湾的爱国者导弹更先进。提案还要求提供M903发射器改装套件，训练弹，和软件升级，以适应新型导弹。

另据《华尔街日报》上周引述知情美国官员报道，自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰捐助数十亿美元武器。这场战争将影响美国向台湾提供武器的长期战略。美国对台军售延迟交付总额，已从去年12月的140亿美元增至187亿美元，包括2015年12月台湾订购的208枚“标枪”（Javelin）反坦克武器和215枚“毒刺”（Stinger）防空导弹，至今尚未运抵台湾。

上述美国官员说，延迟交付台湾的武器均是新生产的，运往乌克兰的武器则来自美国现有库存。