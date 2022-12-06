中国专家：奥密克戎变异株导致肺炎重症率病死率低于流感

中国各地连日放松防疫措施，中国呼吸危重症专家称，奥密克戎变异株引起的重症、危重症和死亡的比例低于流感病毒。

据澎湃新闻报道，中央指导组医疗救治组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖于星期一（12月5日）接受媒体采访时作出上述表述。

童朝晖说，近期的临床观察显示，奥密克戎的传播性比较强，传的比原始株要快，但它主要还是以上呼吸道的症状为主。

他说，“很多患者不会产生高热症状，就是中、低热，还有嗓子不舒服，咳嗽等，主要集中在上呼吸道。”

童朝晖指出，中国目前80-90%甚至90%以上的患者都属于无症状和轻型患者。普通型肺炎的患者数不多，重型、危重型需要吸氧、高流量氧疗等治疗的患者更少。

童朝晖说，他在医院查房会诊时发现只有三四例真正因为新冠肺炎导致的需要住院、插管上呼吸机的患者。这些患者已有基础疾病，比如说高血压、冠心病等。

童朝晖认为，虽然奥密克戎变异株传染性强，但实际上病毒的致病性和导致的住院率、重症率，包括病死率是很低的。

他指出，这是因为临床专家和科学家对疾病的认识越来越深入，包括它的传播机制，病理特点等；研发的疫苗也跟着病毒变异而不断更新，加上疫苗接种的普及率提高，也是目前重症减少的主要原因；民众也注重自我保护，尤其是脆弱人群的重点保护。

童朝晖强调，需要注意脆弱群体的防护。脆弱群体包括65岁以上的高龄人士，过去有心脑血管疾病的、慢性呼吸道疾病的群体，晚期妊娠的群体，还有需要化疗的肿瘤病人等。

他说，免疫功能较为低下的脆弱群体感染冠病，临床表现也大多是无症状或者轻型患者。多数患者是由于基础疾病才住院。

他也说，“比方说有的病人是来治心血管疾病，有的来治脑血管疾病。他之所以到定点医院，而去不了综合医院，是因为核酸阳性，就都集中到核酸定点医院了。实际上在核酸定点医院对患者的治疗并没有什么特别，我们也会给他吃抗病毒药，更主要的是重点去关注他们的基础疾病，进行多学科的会诊。”