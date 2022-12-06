富士康11月营收同比大降 受郑州iPhone组装厂产量下滑影响

鸿海精密（又名富士康）财报显示11月营收同比下降11.4％。该公司运营的苹果全球最大iPhone组装厂，早前因所在地河南郑州的防疫政策导致发货量减少，这对其业绩产生了一定影响。

彭博社报道，鸿海称11月是受疫情影响最严重的时段，预计“第四季度营运展望将与外界预期大致相当”。

郑州富士康园区上月在暴发疫情后实施闭环运作，但大批工人因担心染疫而连夜出逃，甚至不惜徒步返乡。尽管官方发文强调冠病是“自限性疾病”，但工人的疑虑并未因此消除。数百名工人随后与园区警卫发生冲突，表达对欠薪的不满和对染疫的担忧。

据报道，苹果已预计今年的出货会因为生产中断而被推迟，分析师对今年的出货量短缺给出了一系列越来越悲观的预测。瑞银分析说，iPhone 14系列的整体产量可能比先前预期少1600万部。

鸿海在声明中说，目前整体疫情已经“得到控制”，“除了调配不同厂区产能支应外，先前也已经开始招募新进员工，逐步往恢复正常产能的方向进行”。

中国正在放宽对郑州等城市的核酸检测规定。不过，富士康在微信公众号发文称，园区内会继续实施严格闭环管理，降低疫情扩散风险。

彭博行业研究研究分析师在星期一（12月5日）的报告中说，中国放松防疫可能有助于提升鸿海12月的销售额，为该公司达到甚至超过第四季度的业绩展望铺平道路。

