北京多场所不再查验核酸 包括商务楼宇

中国首都北京的多个场所包括商超、商务楼宇及各类公共场所，自星期二（12月6日）起不再查验核酸。

北京市政府新闻办公室旗下微信公号“北京发布”星期二发布消息，因应北京防控新形势等，北京市核酸检测查验12月6日起将实行几项措施，当中包括民众进入商超、商务楼宇及各类公共场所，不再查验核酸，扫码进入即可。同时，民众进入社区（村）也不查验核酸，常住居民可不扫码。

不过，民众进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮（堂食）、室内健身、医疗机构住院部等场所，仍须扫码并查验48小时核酸。

另据《北京日报》报道，民众从12月6日起进入北京首都机场航站楼，也可不查验核酸。健康宝扫码登记及体温正常即可通行。

此前，中国多个地区在星期一（5日）已宣布进一步放松防疫。深圳宣布当天开始进入更多场所不再查验核酸，包括小区、办公楼、餐饮店、商场等。上海也宣布从星期二开始，除养老、儿童福利、医疗、学校等机构，以及密闭娱乐场所、餐饮等场所，进入其余公共场所不再查验核酸。

放松严厉封控逾一周的乌鲁木齐，星期一通报当天起进一步加大复工复产、复商复市力度，将全面恢复商贸服务业正常生产经营，包括各类大型商场、超市、住宿餐饮类企业等。大巴扎步行街和全市各滑雪场星期天已开始恢复经营。

乌鲁木齐也宣布不再开展常规核酸检测，进入居民小区及各类场所、乘坐公共交通不再查验核酸。市民购买退热、止咳、抗病毒、抗生素四类药品，也无须再实名登记及查验核酸。

路透社引述两名知情人士星期一披露，中央政府据传可能最早在星期三（7日）宣布10条冠病管理新措施，还可能最早在明年1月结束持续近三年最严格的管控措施。