中国多地电影院有序开放 全国营业率回升

随着近期疫情防控措施进一步调整优化，中国多地电影院陆续恢复营业。全国影院营业率在一度跌破40%后，近期开始显著回升。

据证券时报报道，猫眼、灯塔平台数据显示， 12月4日，全中国实现电影票房2833万元（人民币，下同，约551万新元），当天全国共有营业影院5822家，影院营业率已逐步回升至约47%。

10月份以来，中国影院营业率震荡走低。11月29日，全国营业影院跌至4520家，营业率仅36%，为今年以来新低。近一周来，随着各地疫情防控措施的调整，部分城市也将影院列入恢复营业场所名单，影院营业率显著回升。

分省市来看，目前中国共有七个省份影院营业率超过70%，包括广东、海南、浙江、江苏、安徽、上海、贵州。其中，浙江影院营业率最高，达到82%，共有营业影院671家。

广州、郑州、沈阳等多个城市已发布公告，有序恢复经营活动，电影院也将在落实各项疫情防控措施的基础上，有序开放。

部分城市影院虽然已经恢复开放，但当地提出了限流要求。沈阳市自12月1日0时起至12月5日24时调整市内九区疫情防控措施。其中提到，有序恢复经营活动，室内景区、影剧院等开放场所要查验48小时内核酸证明，减少人员聚集，并严格落实限流50%的要求。

还有部分城市虽然对防控措施进行了调整优化，但影院等密闭场所仍暂缓开放。12月4日，重庆市政府新闻发布会上，重庆市卫生健康委副主任李畔介绍，对高风险区外的低风险区、中心城区常态化防控区，减少聚集、有序流动，但棋牌室、影剧院、室内游泳馆、网吧、剧本杀等密闭场所继续暂停营业，堂食暂缓开放。

12月，各影院最关注的是《阿凡达：水之道》的上映。目前距离该片在中国上映仅有11天，影片在猫眼平台的“想看”人数已攀升至120万人，远远超出《流浪地球2》的46万。报道称，如影院能在该片上映前恢复营业，有望缓解此前低票房带来的经营压力。