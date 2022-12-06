台积电赴美设厂 向华府反映成本高人才不足等问题

台积电在美国亚利桑那州设立的新工厂定于星期二（12月6日）举行机器上架典礼，预计2024年可投入生产。但美媒披露，这家工厂仍面临成本高、人力不足等问题，还得经历“分娩之痛”。

据美国《华尔街日报》报道，美国商务部针对晶片补贴生产计划向台积电征询意见，台积电在电邮回复中列出了在施工期间面临的六项问题，包括联邦监管要求、施工期间出现出乎意料的状况和额外的场地准备等问题，都让台积电不得不提高设厂成本。

台积电在电邮中坦言，凤凰城的一系列建设成本和工程的不确定性，使得在台湾建造同等晶圆厂的资本密度大大降低。“在美国建晶片厂真正的障碍是建造与营运的比较成本”。

台积电高层称，由于台湾数十年来依赖本土工程人才、东亚等地供应链网络才能建造出一个半导体生态系统，这一模式不容易在美国复制。台积电创办人张忠谋曾说，在亚利桑那州制造晶圆厂的成本可能比在台湾至少高出50%。

为了解决眼下遇到的困难，知情人士透露，台积电已尽可能更多地从台湾输入清洁室设备、晶片制造等设备，原因是美国厂商要价更高、且在地货源难以找到。至于人力挑战，由于台积电难以在美国找到刚毕业的工程人才，公司必须投入更多资金招兵买马，将他们送到台湾培训一年或一年半，还得透过加倍薪资和更多福利来吸引台湾工程师前往亚利桑那州新厂进行支援。

台积电说，亚利桑那州新厂目前有超过1000名雇员，预计明年总数可能增至2000人。

报道称，台积电虽反映了这些问题，但仍在华府当靠山的情况下全力投入这项建厂计划。因为对台积电而言，中美关系紧绷时期加深与美国的关系符合其政治常理，也有利于和苹果、辉达（NVIDIA）等美国客户合作开发新产品。