接见波兰访团 蔡英文：共同协助乌克兰战后重建

台湾总统蔡英文接见波兰众议院访问团时说，台湾、波兰及乌克兰都处于威权主义扩张前线，台湾人民对乌克兰捍卫民主自由决心感同身受，期待和理念相近伙伴共同协助乌克兰战后重建。

据台湾中央社报道，蔡英文星期二（12月6日）在总统府接见“波台国会小组”主席安佐（Waldemar Andzel）一行，感谢访团跨党派成员展现对台湾强力支持。

蔡英文说，台湾和波兰都历经威权统治，以及追求民主的过程，也因此格外了解民主得来不易，双方应该积极合作，共同捍卫民主自由。

蔡英文说，俄罗斯入侵乌克兰已经对全球民主秩序造成重大影响，波兰今年是欧洲安全及合作组织的轮值主席国，也积极带领各国制裁俄罗斯，并对乌克兰提供人道援助，尤其波兰已在境内协助安置高达300万的乌克兰难民，这种彼此扶持的人道精神以及民主国家间的坚定团结，让人非常感佩。

安佐致词时说，台湾面临来自中国大陆的打压时，波兰非常支持台湾的立场；波兰与台湾有相同的观点、有相近的历史，台波有很多相似之处。

安佐说，非常感谢台湾对乌克兰伸出援手，在乌克兰面临来自俄罗斯的侵略时，台湾捐赠超过1100万美元（约1492万新元）的援助。

他说，希望台波经济合作能够更进一步，非常欢迎台湾厂商，例如半导体工厂能到波兰设厂；台波在高教合作也非常广泛，希望未来能有更多台湾学生到波兰学习，波兰的学生也能够到台湾学习。

此外，安佐说，未来希望航运能够进展到直航，例如从华沙可以直接飞到台北。他说，台湾非常美丽、有非常善良的人民，台湾在自由、民主、人权也是模范。