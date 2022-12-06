中国国防部批美报告歪曲中国国防军事策略

针对美国五角大楼日前发布的最新中国军力报告，中国国防部星期二（12月6日）批评美国歪曲中国国防政策和军事战略，并呼吁美国客观理性看待中国国防和军队建设。

据“国防部发布”微信公众号消息，中国国防部新闻发言人谭克非星期二就美国发布的2022年《中国军事与安全发展报告》发表谈话。

谭克非称，这份报告歪曲中国国防政策和军事战略，无端臆测中国军力发展，在台湾问题上粗暴干涉中国内政，渲染“中国军事威胁”，中国已向美方提出严正交涉。

谭克非称，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，发展军力旨在维护国家主权、安全和发展利益，永远不称霸、永远不搞扩张。他还批评美国建国近250年仅16年没打仗，在世界上制造分裂和对抗，所到之处带去的多是动荡和灾难。“美国是世界和平稳定的最大麻烦制造者、最大破坏者。”

谭克非说，“台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，由中国人来决定”，美国抱守“以台制华”、民进党“倚美谋独”是造成台海局势紧张的根源。中国致力于保持台海和平稳定，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。中国军队有信心、有能力挫败任何外部干涉和“台独”分裂图谋。

他称，美国在报告中对中国核力量现代化“指手画脚”，实际上最应该深刻检讨反思自身核政策。美国拥有世界上最庞大核武库，持续升级“三位一体”核力量，大力发展并谋求前沿部署战术核武器，降低核武器使用门槛，通过美英澳三边安全伙伴关系进行核扩散，日益成为核冲突的源头。他说，中国坚定奉行自卫防御的核战略，始终恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，把核力量维持在国家安全需要的最低水平。

谭克非敦促美国摒弃冷战思维，纠正对华错误认知，客观理性看待中国国防和军队建设，停止发表错误言论和有关报告，切实以实际行动推动两国两军关系重回健康稳定发展轨道。

这份报告指出，到2035年，中国的核弹头数量很可能会增加超过两倍，达到1500枚。这凸显出中国的空军力量日益精进。报告还预计，众议院议长佩洛西访问台湾以来大陆解放军针对当地的高压态势会保持下去。