台国防部：新制教召扩大办理 明年员额增至2.2万人

台湾为强化后备战力，去年推动14天新制教育召集（后备军人回营受训），台湾国防部说，由于新训旅及基础干部人力已逐渐编成，明年的教召员额将从今年的1.5万人增加至2.2万人。

据台媒中央社报道，台湾国防部长邱国正星期三（12月7日）将赴立法院外交及国防委员会，专案报告“新式教召、后备战士暨全民防卫动员署执行成效”，书面报告书星期二（6日）上午已送抵立法委员办公室。

国防部在报告书说，为配合验证14天新式教召训练，各类编制武器射击训练时数调增为2.3倍——原本12小时增加至28小时，射击弹药增为2.2倍，各类编制武器射击检测合格率，较去年成长5.9%至13.7%。

国防部也提到，新式教召战斗教练课程时数增为4.7倍，依部队任务，演练滩岸、纵深、城镇作战及重要目标防护等课目，训练全程采战术行军结合战斗间各种状况处置，检测合格率较去年成长5.5%至9.5%。

由于新训旅及基干人力已逐步编成，国防部说，明年规划增加14天教召的人数约7000人，但同时维持5至7天的教召。根据数据统计，新制14天教召员额将自今年的1.5万人提升至2.2万人，5至7天的旧式教召人数，则维持9.6万人左右，总员额约11.8万人。

此外，无论是新旧制教育召集，都改至战术位置施训，以利深入掌握作战责任区地形地物及关键基础设施分布，有助战时迅速动员编成及完成作战部署。

台湾内部今年初因乌俄战争，引发是否要延长义务役（国民服役）役期（目前为四个月），以及新制教育召集是否能有效提升后备战力等讨论。

在野的国民党智库——国家政策研究基金会副研究员揭仲3月底说，台湾常备部队因少子化将产生大量缺额，今年新生儿约15万人，男女各半的话约七万多人，18年后这些男性有些人可能不适合当兵；如果台军要维持现在的规模，等于每三个适合服役的男子，就有一个要志愿从军。

揭仲表示，在预算限制下，如果不扩充台军兵员，会导致志愿役（职业军人）大量减少，会影响常备部队的战力；如果不顾一切推一年期义务役，将导致常备部队“义务役化”，回到几年前台军常备部队都是由义务役组成的情况。