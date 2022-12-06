知情人士：北京配合美调查 长江存储等暂不会立即转入美黑名单

知情人士透露，北京已开始配合美国当局的努力，以确保美国技术不被用于中国的军事，这是中美领导人上个月会晤以来两国关系朝着回暖迈出的积极一步。

彭博社引述知情人士说，中国商务部正在帮助国内企业通过美国的最终用途检查。根据美国的要求，企业只有通过此类检查才能被剔除出“无法验证”（Unverified）名单。

长江存储、上海微电子装备，以及北方华创的一家子公司都在“无法验证”名单中。它们的60天期限定于星期一（12月5日）到期，但知情人士说，星期一预计不会有消息宣布。目前尚不清楚哪些中国公司已经接受了美国的检查。

据报道，“无法验证”名单上的中国公司从10月7日起需在60天内证明产品最终用途不会涉及国防，否则这些企业会被美国列入实体名单，进了该黑名单的公司被禁止与美国企业或使用美国来源的技术的企业进行生意往来，除非那些美国企业获得华盛顿颁发的许可证。

在拜登政府针对中国获取半导体技术和工具的渠道实施广泛限制以后，中美关系在10月份进一步恶化，当时一些分析认为两国几乎没有和解的可能。

不过，美国总统拜登和中国国家主席习近平上个月在峇厘岛的会晤，给两国在气候变化等共同利益领域恢复合作打开了大门，不过中美在台湾、香港、南中国海等更深层次战略问题上的分歧依然存在。