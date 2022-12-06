习近平致悼词：江泽民实事求是、与时俱进

中共总书记习近平在已故前总书记江泽民的追悼大会上，高度评价他“为党和人民建立了不朽功勋”，并形容江泽民实事求是、与时俱进，领导中国从容应对一系列关系主权和安全的国际突发事件，保证了改革开放沿着正确方向前进。

江泽民追悼大会星期二（12月6日）上午10时在北京人民大会堂举行，李瑞环、曾庆红、温家宝、李岚清等多名中共元老均出席。不过，前一天到解放军总医院送别江泽民的中共前总书记胡锦涛没有现身。

据中国央视现场直播画面，人民大会堂主席台中央挂着一副巨大的江泽民彩色遗照，上方有黑底白字横幅，写着“江泽民同志追悼大会”，下方摆放江泽民的骨灰，由中国共产党党旗覆盖。

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇主持追悼大会。大会开始后，在场所有人为江泽民默哀，接着奏唱中国国歌，随后习近平致悼词。

习近平在约50分钟的悼词中，从政治、经济、军事、外交等方面，高度肯定江泽民的贡献，并形容他是“我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，三个代表重要思想的主要创立者。”

习近平回顾了江泽民的一生，提到他在担任上海市长，上海市委副书记、书记期间，领导制定上海经济发展规划和城市建设规划等，“为开创上海改革开放和社会主义现代化建设新局面作出了突出贡献”。

习近平也提到江泽民在六四事件中的应对。他说：“1989年春夏之交我国发生严重政治风波，江泽民同志坚决拥护和执行党中央关于旗帜鲜明反对动乱、捍卫社会主义国家政权、维护人民根本利益的正确决策，紧紧依靠广大党员、干部、群众，有力维护上海稳定。”

习近平接着指出，1989年6月，江泽民在中共十三届四中全会上当选为中央政治局常委、中央委员会总书记，同年11月在十三届五中全会成为中共中央军事委员会主席，形成以江泽民为核心的中共第三代中央领导集体。他说：“江泽民同志担任党和军队主要领导职务之际，我国正面临外有压力、内有困难的严重时刻，可谓临危受命。”

习近平也指出，1989年中共十三届四中全会到2002年中共十六大的13年中，国际形势风云变幻，中国改革开放和社会主义现代化建设进程波澜壮阔；在国际国内十分复杂的形势下，江泽民带领中共中央领导集体，坚定不移坚持和发展中国特色社会主义；领导确定了中共在社会主义初级阶段的基本纲领，为坚持和发展中国特色社会主义事业提供了有力指导。

习近平说，江泽民领导确立了社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架，确立了社会主义初级阶段公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。他还说，江泽民提出坚持“引进来”和“走出去”相结合，以开放促改革促发展，领导中国加入世界贸易组织，形成对外开放新格局。

习近平也形容江泽民坚持解放思想、实事求是、与时俱进，尊重实践，尊重群众，并说江泽民在十三届四中全会后的13年中，领导中国从容应对一系列关系中国主权和安全的国际突发事件，战胜在政治、经济领域和自然界出现的困难和风险，特别是领导中国成功抵御亚洲金融危机冲击、战胜1998年特大洪涝灾害等，保证了改革开放和社会主义现代化建设的航船始终沿着正确方向破浪前进。

习近平还提到，江泽民在筹备中共的十六大期间，主动提出不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进中共和国家高层领导新老交替；2004年，又主动提出辞去中共和国家中央军事委员会主席的职务，充分体现他对中共和国家事业发展的深谋远虑。

习近平致词结束后，现场全体人员向江泽民三鞠躬，追悼大会在《国际歌》乐声中结束。约一小时的追悼大会期间，出席者几乎全体肃立，仅有江泽民遗孀王冶坪和少数几名年长者坐着。

江泽民因患白血病合并多脏器功能衰竭，11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。他的遗体星期一（12月5日）在北京火化。