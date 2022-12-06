中国12月航班搜索量预订量倍增 航空股齐涨

随着中国多地优化疫情防控措施，中国航班需求逐渐恢复，国内和国际航班量、预订量、搜索量持续增长，也带动多只航空股一起上涨。



据澎湃新闻星期一（12月5日）报道，12月前后，中国国内和国际航班量有了明显上升。“航班管家”数据显示，今年11月28日至12月4日单周国际航线航班量达1001架次，环比增10.4%，同比增35.5%，但与2019年相比仍下降93.5%。



“飞常准”民航看板数据显示，自12月2日起，航班量触底反弹，日均执行客运航班量重回3000班次以上，后续航班量有望继续提升。



机票预订量方面，12月1日至12月4日国内机票平均预定量环比增五成以上。



机票搜索量和预订量的增长也推动了机票价格的上扬。在线旅游平台“同程旅行”数据显示，过去一周机票平均价格周环比上涨30%达到750元（人民币，下同，约145新元），比今年国庆黄金周平均价格上涨约16%。



受利好消息提振，截至星期一收盘，航空股全线飘红。南方航空报7.45元，涨1.5%；中国国航报10.26元，涨2.29%；中国东航报5.41元，涨4.24%；海航控股报1.79元，涨9.82%。



另外，12月火车票及国内机票预订量也呈环比增长。据“航班管家”以及“高铁管家”数据显示，12月4日至12月5日，航班管家平台机票搜索量环比增超3.2倍，高铁管家平台火车票搜索量环比增长超三倍。



中国国航董事会秘书黄斌在11月21日召开的中国国航三季度业绩说明会上称，随着疫情控制趋于稳定以及防控政策不断优化，旅客对民航客运的接受度正在重新提升，市场信心也在同步恢复。他认为，今年四季度至明年将会是国内民航客运市场在波动中恢复和逐步释放存蓄需求的一个阶段。



另外，报道称，自10月30日开启冬春航季以来，多家航司已先后宣布恢复及加密多条国际航线，其中三大航也密集表态称国际航班有望陆续增加。



也有航司人员透露，其所在航司部分航线仍有国际增班的计划，还在等中国民航局正式批复，还有多个国际航线目前处于前期论证阶段。

