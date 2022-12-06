中国防疫调整后 多地感冒及退烧药一度缺货

中国大部分省市相继调整疫情防控措施后，居民购药需求释放，感冒药、退烧药、抗原试剂盒等品类热销，导致部分药店供货紧张，甚至出现售空情况。

北京此前宣布，民众自12月3日起通过互联网平台或药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”，不再需要实名登记信息。这意味着，北京市民购买这四类药品更为方便。据财新网报道，在还没取消购药实名登记措施前，民众购买“四类药品”后，容易遭遇健康宝弹窗。

据报道，上述调整措施生效后，民众买药需求释放，北京相应药品出现供应紧张的情况。以退烧药布洛芬为例，不少北京药房反馈已经断货，补货时间不一。

北京丰台区某药房负责人12月5日下午告诉财新网：“今天好多人都在买（布洛芬），目前还有货，不多了。

广州也面临同样情况。此前，广州宣布从12月1日起，民众进入药店购买感冒清热颗粒、小柴胡颗粒等常见的感冒药及抗病毒药，不再查验48小时内核酸检测结果。

财新网从广州多家连锁药店了解到，12月1日以来，退烧药、感冒药的需求剧增，布洛芬、连花清瘟等常备药物热销。多家药店已经没有布洛芬的库存，店员称需要两至四天补货，但不至于一药难求，规模较大的药房仍有存货。

报道进一步说，连花清瘟缺货现象更普遍，在多家药房都是热销品种，甚至难以预计补货所需时间。

上海也出现“购药难”。一名居住在上海杨浦区的居民12月5日称，“因为感冒发烧，周末跑了三家药店，都没有感冒药和退烧药”。另一名上海闵行区的居民说：“药店说布洛芬昨天爆单了，已经没货了，要买只能等补货。”

线下药店“吃紧”，线上平台货源也十分紧张。财新网引述一名家住北京朝阳区的居民说，“四类药品”实名登记要求取消后，12月4日上午，她尝试在线上下单购买布洛芬，附近的叮当买药已经提示无货。“辗转了好几家线上店铺才找到（有货的）。”

到了12月5日，她再在美团、饿了么等线上买药平台搜索布洛芬时，附近药店普遍显示仅有快递发货货源，多数需要一至三天送达，仅剩个别药店有小儿布洛芬栓剂可以即时送达。

京东健康说，近日受多地疫情防控举措调整影响，感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物在京东健康线上销量增长明显；这些药物近七天成交额环比10月增长18倍，成交件数前五名的药品为连花清瘟、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚；其中，连花清瘟搜索量同比增长2000倍。

京东健康已经联合厂商共建专供产品线，保障抗原检测试剂盒的稳定供应。数据显示，11月28日至12月4日，京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。

中泰证券认为，疫情管控优化后居民储药备药意识强化，叠加四季度为流感高发季节，将会带来泛感冒类药物、维矿保健品、防疫消杀物资等需求爆发。

国盛证券医药分析师则在最新研报中说，在防疫政策优化往前迈了一大步之后，要密切观测各地疫情后续演绎，未来一个季度较重要，会出现一些新的场景，“但是我们会缺少数据跟踪，抗疫场景演绎、抗疫工具包新逻辑演绎比较重要。”