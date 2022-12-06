德总理朔尔茨：中国崛起不是限制对华合作理由

德国总理朔尔茨在美国杂志撰文称，中国的崛起不能成为限制对华合作的理由，而中国不断增长的国力也不能成为中国在亚洲等地区提出霸权诉求的理由，在必要时也需要对中国提出警告。

朔尔茨在最新一期美国《外交事务》杂志撰写了长篇客席评论，分析当前国际政治情势，当中也提到了中国议题和德国对这些议题的态度。

朔尔茨指出，在俄乌战争爆发后，国际政治和形势发生了剧变，让德国也不得不对外交政策做出改变。但他也认为，俄乌战争只是导火索，导致国际环境发生变化的主要原因还是全球势力格局发生了根本性的变化。

他说，许多人都担心全球又进入了一轮两极对抗的时代，认为美国和中国会开启新一轮冷战。但他表示，自己并不同意这样的观点，他认为我们目睹的是全球化过程中一个特殊时期的终结。

朔尔茨分析，过去30年间，欧美国家享有稳定的经济增长、较高就业率、较低通货膨胀率，美国成为了主导全球的超级大国。在21世纪，美国依然将保持这一地位。但是在同一时期，中国也成为了全球事务的参与者。

朔尔茨说，其实在历史上，中国长期以来都是一个全球性的角色。“中国的崛起，既不是孤立中国的理由，也不是限制对华合作的借口。但中国国力上升，同样也不可作为在亚洲等地提出霸权诉求的理由。”任何一个国家都不应该被当作是某个大国的后院，基于规则的国际秩序必须得到遵守。

朔尔茨说，他不久前访问中国时曾经向北京领导层表达了对南中国海、台海局势的担忧，也谈及了中国的人权问题。他写道：“尊重基本权力、尊重基本自由，绝不可以被当作一国内政，因为联合国所有成员国都发誓要捍卫人权和自由。”

朔尔茨也提到，他自己坚决支持《联合国宪章》中所载的基于规则的国际秩序，以及开放和公平的贸易。德国将与欧洲伙伴一起，继续要求北京为中欧企业提供一个公平的竞争环境。“中国在这方面做得太少了，而且已经明显地转向了孤立和远离开放。”

针对朔尔茨提到中国的崛起不能成为限制对华合作的理由，中国外交部发言人毛宁星期二（12月6日）在新闻发布会上说，中国坚持维护世界和平，促进共同发展的外交政策宗旨，致力于同各国开展友好合作。事实证明，中国的发展是世界和平力量的增长，是全球发展的动力和机遇，孤立中国、限制对华合作不符合任何一方的利益。

毛宁称，当今世界经济全球化潮流不可逆转，互利共赢是人心所向。中国已经同世界经济和国际体系深度融合，世界不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，任何国家都无法关起门来搞建设，脱钩断链、小院高墙损人不利己。

“中国的发展离不开世界，世界的繁荣也离不开中国。”毛宁说，中国将继续实行高水平对外开放，同各国共享发展机遇。正如中国国家主席习近平会见朔尔茨时说的，中国始终以自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融，相互成就。