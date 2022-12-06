江泽民治丧委员会公告：感谢各国各界唁电唁函

已故中共前总书记江泽民的追悼大会星期二（12月6日）早上结束后，由中共总书记习近平担任主任委员的治丧委员会发布公告，感谢多国元首、政府首脑等的唁电、唁函，并强调在以习近平为核心的中共中央坚强领导下，“基本路线、基本方略不动摇”。

据新华社报道，治丧委员会星期二下午发布第三号公告，提到江泽民逝世后，许多国家的元首、政府首脑和议会、政府部门，政党，友好团体，各界友好人士，一些国际组织的负责人，许多国家的驻华使节，在华的外国友人，海外华侨、华人，港、澳、台发来了大量唁电、唁函，发表声明、谈话，参加吊唁活动，表示深切的哀悼和慰问。对此，治丧委员会表示衷心感谢。

治丧委员会也在公告高度肯定江泽民的贡献，并形容他是“我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，‘三个代表’重要思想的主要创立者”。

公告最后写道，全党全军全国各族人民决心在以习近平为核心的中共中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持中共的基本理论、基本路线、基本方略不动摇，化悲痛为力量，统筹推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，推动构建人类命运共同体，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

习近平星期二早上在江泽民的追悼大会上，高度评价他“为党和人民建立了不朽功勋”，并形容江泽民实事求是、与时俱进，领导中国从容应对一系列关系主权和安全的国际突发事件，保证了改革开放沿着正确方向前进。