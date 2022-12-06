台外交部：澳国会访团访台 行程基于互信不公开

台湾外交部说，澳大利亚一个跨党派国会议员团已在星期天（12月4日）抵台访问，但基于与澳洲方面的互信，目前无法进一步透露访团相关行程。

综合台媒报道，台湾外交部发言人欧江安星期二（6日）在例行记者会上回应媒体提问时，作出上述表示。她进一步说，澳洲国会历来都曾组团访问台湾，这是行之有年的惯例，借此推动澳洲跟台湾之间各项领域的友好交流，深化彼此伙伴关系。

欧江安也说，澳洲跟台湾近年来各项实质进展有目共睹，台湾是澳洲第七大贸易伙伴及第五大货品出口市场，双方共享自由民主人权法治的普世价值，台湾和澳洲将不断持续深化各领域合作，并共同致力维护印太区域的安全稳定跟繁荣。

路透社上星期六（12月3日）引述《澳大利亚人报》报道，澳洲跨党派国会议员代表团将出发访问台湾五天，旨在传达维护印太地区和平。

这是2019年以来澳洲首个访台的跨党派议员代表团，包括国家党领袖巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce），乔伊斯的发言人向路透社证实这个消息。据称，两名工党议员也将前往。

澳洲总理阿尔巴尼斯当天在南澳州伦马克镇说，澳州跨党派议员访问团访台，团员都是国会后座议员，并不是由澳洲政府主导。他还说：“在涉及中国和维持台海现状课题，两党的立场仍是一致的。”

