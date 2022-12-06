莫德纳拟邀台湾分公司加入临床研究 推广mRNA科技

美国生物技术公司莫德纳宣布，计划与台湾分公司合作推广信使核糖核酸（mRNA）科技，对病原体进行临床试验，开发疫苗。

综合台湾《自由时报》《经济日报》报道，美国莫德纳副总裁贝格斯特（Patrick Bergstedt）贝格斯特与莫德纳台湾总经理李宜真星期二（12月6日）召开记者会，宣布上述计划。这是莫德纳今年9月在台湾设立分公司后，贝格斯特首次来台。

贝格斯特说，莫德纳正扩大公共卫生产品组合，以推展mRNA技术与疫苗来对抗现有及新兴传染病，目标在2025年前将针对世界卫生组织(WHO）与流行病预防创新联盟 (CEPI）框列之全球最具公卫健康风险的15种病原体，全力推进疫苗关发进入临床试验。

“不能假设冠病是最后一个会影响全球人民健康的大流行疾病，因此希望藉由mRNA计划，透过mRNA技术加速全球创新。”

他继称，期望透过莫德纳台湾的成立，为台湾民众提供更多治疗与预防方案，并开展与台湾医疗照护专家与学研机构的合作，帮助有效解决台湾面临的医疗照护挑战。

李宜真在记者会上介绍，接下来在台湾发展的重点是将最新的mRNA医学带来台湾市场，持续争取台湾加入多中心临床研究计划，并且推广mRNA科技。

她提到，为加速落实莫德纳在台发展，该公司也开始启动人才招募计划，首波针对市场进入、数字行销人才，商业人才，预计明年将扩张为10人编制的敏捷公司。

台湾是亚洲唯一与莫德纳合作做流感疫苗临床试验的地区，另外，莫德纳也有子公司在日本、韩国以及澳大利亚。