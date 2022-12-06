民众购药量猛增 浙江将重罚操纵市场价格者

中国多省市相继放宽疫情防控措施后，居民购药量猛增。浙江省各市相关部门告诫医药用品经营者，操纵市场价格将受到重罚。

据澎湃新闻报道，星期二（12月6日）下午，宁波市场监管局发布《关于医疗药品及用品价格行为提醒告诫书》，提醒告诫医药用品经营者：不得借疫情防控之机大幅提高医疗药品及用品的销售价格，违者最高可处500万元（人民币，下同，约97万新元）罚款。

除宁波外，杭州、诸暨、莲都区等地市场监管部门也发布了类似内容的提醒告诫书，金华市场监管局微信公号也发布购药相关提醒。

各地市场监管部门均在《告诫书》中提醒，经营者不得借疫情防控之机大幅提高医疗药品及用品的销售价格，要严格控制进销差价在合理范围内，不得囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利以及散布涨价谣言。

《告诫书》明确，根据《价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》等法律法规规定，经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款；有价格欺诈行为的，最高可处50万元罚款；对捏造、散布涨价信息，哄抬价格，囤积居奇，推动商品价格过快、过高上涨行为的，最高可处300万元的罚款；对相互串通，操纵市场价格造成商品价格较大幅度上涨的，最高可处500万元的罚款。

浙江全省11个设区市12月4日至5日陆续发布关于优化调整疫情防控相关措施的通告，自5日起不再开展常态化核酸检测，实行“愿检尽检”。明确除养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐地铁、公交车等公共交通工具，进入公共场所，不再查验核酸检测阴性证明、不再扫“场所码”。通告发布后，当地民众购药需求猛增，连花清瘟胶囊等药物出现断货情况。