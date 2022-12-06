中国多地核酸检测告别常态化 负责检测上市公司回归常规业务

中国调整冠病疫情防控措施，多地不再查验核酸检测阴性证明，核酸检测安排调整为“非必要不核酸”、“愿检尽检”，多家拥有核酸检测业务的上市公司称将把更多精力投入疫情前的常规业务。

综合澎湃新闻和21世纪经济报道，中国多地进一步优化防疫政策，除特殊人群外，大部分人出行、购物等已不受核酸限制。随着告别核酸检测常态化，多家涉及核酸检测的上市公司表示会将业务回归到疫情前的常规业务。

现在不仅面对价格下滑问题，还面临着业务萎缩风险，兰卫医学对此表示，“业务不会产生大的影响，公司在疫情的其他检测业务就做的很好，会加强除核酸检测这块的业务。”

同样，达安基因在接受采访时表示，“今年的业务不会受到影响，这个影响要到明年了，还要看具体政策的调整。”

兰卫医学公司在半年报中曾预测，“随着国家疫情防控阶段性调整及新冠治疗药物的推出，疫情将得到有效控制，新冠检验虽会成为常规检验但将伴随着价格下调，因此公司新冠检验收入和毛利都可能减少，存在经营业绩下降的风险。”

凯普生物于11月28日在投资者互动平台上表示，截至目前，公司(含香港地区)于2022年度总计已完成新冠核酸检测约8亿人次。公司会有更多精力投入到常规业务上，（核酸检测业务）会不会产生影响还要看各地政策的调整。

华大基因则表示，核酸检测不是公司发展的方向，业务会回归到疫情之前的状态，如拓展海外的业务之类。目前已经形成抗原自测、核酸检测、核酸快检、变异检测、病毒测序和中和抗体检测等全线产品布局，可满足不同使用需求及应用场景。

根据澎湃新闻所选取15家涉及核酸检测业务的公司来看，这些公司今年第三季度总的营收为877亿元（人民币，下同，约170亿新元），平均营收增加六成，但应收账款达到了440亿元，应收账款增加了七成。

据分析，兰卫医学三季报显示，经营性现金流为负2.44亿元，同期增减-366.1%，显示现金流量净额的减少也表明公司回款的情况并不理想。

达安基因的经营性现金流净额为2.87亿元，同比增加了32.41%，但相对于应收账款增加的84.18%，这意味着企业的负担是在增加的。

不过，上述企业在采访中都表示应收账款没有问题。

达安基因和凯普生物表示，欠款方主要是政府、医院和第三方检测机构，均为信誉较好，风险较低的机构。