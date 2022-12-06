贪腐超1亿人民币 青岛李沧区委原书记王希静获刑19年

青岛市李沧区委原书记王希静受贿1亿1215万元（人民币，下同，约2176万新元），一审被判有期徒刑19年。

据山东高法微信公号信息，山东省烟台市中级人民法院星期二（12月6日）上午通过远程视频系统，一审公开宣判青岛市李沧区委原书记、一级巡视员王希静贪污、受贿一案，以贪污罪判处被告人王希静有期徒刑15年，并处罚金人民币六百万元；以受贿罪判处有期徒刑10年，并处罚金人民币三百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑19年，并处罚金人民币九百万元；扣押在案的赃款及孳息，依法处置。

信息称，法院审理查明，2007年7月至2019年7月，被告人王希静利用担任平度市委副书记、青岛市李沧区委书记等职务上的便利，单独或与他人通谋，采取骗取、侵吞等手段，非法占有公共财物共计人民币7240万元；2011年11月至2020年初，被告人王希静利用担任青岛市李沧区委书记等职务上的便利，为相关单位或个人，在土地出让、工程款支付、工程承揽等方面提供帮助，非法收受相关人员给予的财物共计折合人民币3975万余元。

烟台市中级人民法院认为，被告人王希静身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或与他人共同非法占有公共财物，数额特别巨大,其行为已构成贪污罪；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。

法院认为，王希静归案后，如实供述了贪污罪的犯罪事实；主动交代了调查机关尚未掌握的受贿罪的犯罪事实，以自首论，部分受贿系未遂；检举他人犯罪构成立功，积极退赃，认罪认罚。综合考虑上述犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，遂作出上述判决。

公开信息显示，58岁的王希静是山东桓台人，曾任淄博市张店区大张乡党委书记，张店区委常委、宣传部部长，淄博市委党史资料征集研究委员会副主任等职。

2002年12月王希静任平度市委副书记；2010年4月任青岛市农业委员会副主任、党委委员，援藏任日喀则地委委员、日喀则市委书记；2018年5月任山东省青岛市李沧区委书记、一级巡视员。