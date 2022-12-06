下午察：声势浩大的台积电上机典礼

美国亚利桑那州的凤凰城星期二（12月6日）举行台湾积体电路制造（台积电）设备到厂典礼，首批机台搬进耗资120亿美元（162.8亿新元）的新工厂。

这场典礼声势颇为浩大，规格为台积电有史以来之最。不仅台积电创办人张忠谋、总裁魏哲家和董事长刘德音出席典礼，美国总统拜登以及美国商务部长雷蒙多也将到场。联合新闻网报道，台积电还邀请供应商和官员出席，初估与会人数将高达900人，场面非常盛大。

受邀嘉宾中，还有苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）、晶片（中国大陆称芯片）制造商美光首席执行官梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）和英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）等美国著名商业领袖。

台积电是全球最大的晶片代工厂商。台积电美国亚利桑那州厂原计划生产5纳米晶片，在美国客户的要求下升级为4纳米工艺并将于2024年量产，2026年将引入台积电最为先进的3纳米晶片制程。

台积电已经开始建设第二阶段厂房，可作为第二座晶圆厂。路透社6日报道，台积电亚利桑那州工厂的投资总额将加码至400亿美元，这是台积电在台湾以外的最大投资，也是美国历史上最大的外国直接投资之一。

拜登亲赴台积电设备到厂典礼，显见美国政府对台积电亚利桑那厂的重视。半导体已成多国重要的战略物资。在全球地缘政治日益激化下，各国政府皆将“制造在地化”列为最重要的政策目标。

台湾《数位时代》报道，对美国而言，将先进制程晶圆厂纳入美国本土，对供应链的韧性有无以伦比的重要性，因为许多先进创新科技都必须依赖先进半导体，更重要的是美国国防科技，也必须要使用先进半导体制程。

这场声势浩大典礼也代表着美国对制造业复兴的期望。英伟达创始人黄仁勋在为星期二准备的致辞中就提到：“把台积电的投资带到美国是一个精妙的大手笔（masterstroke），是足以改变半导体产业的游戏规则的发展。”

不过，台积电在措辞上对于在美建厂的前景颇为保守。

该公司上个月在给美国商务部的一封信中，列出在美国建立生产线面临的六个问题，并指出在美建厂的真正障碍是建造和运营的比较成本。台积电提出，凤凰城晶片厂面临一系列建设成本和项目不确定性，相比之下，在台湾建造同等级的先进逻辑晶片厂，资本密集度比美国要低得多。

“千名精英工程师”举家迁美激起千层浪

但是另一方面，为了全力以赴地推进这个项目，台积电正在派任大量工程师赶赴美国厂区。据台湾商业周刊11月17日报道，11月初一群台积电员工携家带眷举家搬迁飞赴美国凤凰城。第一班包机大概运送了300名员工，他们都是半导体业的关键人物。未来几个月还有六架包机，将总计逾千名工程师与其家人陆续送至美国。

由于迁移到美国的工程师数量较为庞大，甚至还在一定程度上带动了当地的房地产热潮。台媒在美国凤凰城内了解到，凤凰城鹿谷近三分之一的住户都是台积电的员工和家属。台积电员工们居住的社区，被称之为“台积村”。“台积村”离台积电的厂区车程不到五分钟，社区内部的别墅外观时尚，内部设施齐备，有健身中心、烧烤摊、游泳池和宠物专属的洗澡间等设施。

据三立新闻报道，当地一家地产公司的总裁张圣仪透露，“台积村”里的租屋需求大增，租金行情水涨船高，想租都租不到。这里186平米（2000平方英尺）的独立房屋，在2020年平均价格在大概35万到45万美金之间，自从台积电宣布建厂之后，已经涨到大概55万美元。

“台积村”里的游泳设施。（台湾三立新闻网）

在美国升息，全美房市下行的大环境下，亚利桑那州的凤凰城房地产市场火热，从侧面印证了台积电员工迁居美国的数量之庞大。

对此，台湾内部传出了一些批评声音。部分专家和舆论认为，此举是“半导体供应链‘去台化’”，“美国正在掏空台湾半导体人才”。风传媒就以“台湾半导体史上最大人才迁移”来形容台积电工程师出走美国。

据风传媒报道，台积电人资启动两关面试，审查合格者才可接受外派重任，而赴美的员工，挑选的都是经验丰富的资深工程师。曾参与甄选的员工透露，去美国至少要过两关，需要两位副理级主管推荐。

媒体人陈凤馨评论说，也许1000人对于共有10几万工程师的台积电来说，似乎并不是很多，但这一批人是最顶尖的工程师。需要警惕的是，台湾缺少自然资源，也没有广大市场，唯一有的就是人力跟人才。基于地缘政治的紧张，各国来台湾挖角人才的情况越来越严重。台湾工程师一批批去美国，让社会和经济会面临“慢性失血”的危机。

台积电的态度

台积电创始人张忠谋今年4月以嘉宾身份在美国智库布鲁金斯学会发表谈话时说，美国增加本土晶片的产量是昂贵浪费、徒劳无功之举，因为美国晶片制造业没有扩张和成功所需要的人才库，而且在美国制造的成本令人望而却步。

张忠谋曾说过，美国试图增加本土晶片产量是昂贵浪费、徒劳无功之举。图为张忠谋参加完亚太经合组织（APEC）峰会返回台北后，在11月21日的记者会上讲话。（路透社）

不过，台积电目前一系列投资建厂的举动，似乎和公司和创始人的态度相悖。

有评论认为，台积电在美国建厂面临着政治压力，创始人和公司的措辞，是为了反向向美国政府施加压力，以争取更多的补助。也有分析称，在美中关系紧绷时期赴美设厂，加深与美方及美国客户的关系符合政治考量，也有利大客户苹果及英伟达开发新产品。

台积电给美国商务部的信，强调建造和运营的成本高。值得一提的是，这封信是就美国晶片补贴计划征求公众意见所作出的回应。而张忠谋发表“在美生产晶片昂贵浪费且徒劳无功之举”的较为严厉的言论时，正值美国520亿美元晶片补贴制度没有取得进展之际。

日本经济新闻引述行业人士分析说，台积电进驻美国是在2020年5月，两年过去后，晶片补贴法案还没有下文，因此张忠谋是借此机会向美国政府施压。在张忠谋看来，巨额补贴是进驻美国的条件。

2021年10月，张忠谋在台北发表演讲，反击竞争对手英特尔关于美国的补贴应优先提供给美国企业的言论。张忠谋当时指出，美国已很难重新成为过去那样的半导体产业强国。日本经济新闻认为，台积电关于在美建厂的保守言论，也是为了向美国政府争取补贴。

作为全球最大的晶片代工厂，台积电在半导体产业内的重要性不言而喻。作为从台湾走出来的业界翘楚，它注定要承受来自中美的政治压力和提升台湾竞争力的重任。面对地缘政治风险和多方压力下，巧妙地迂回表态，为自身争取利益最大化，绝不能只靠晶片片技术。正如日本经济新闻所说，台积电独特的“口头施压”，也是一门技术。