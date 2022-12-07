以岭药业申请含连花清瘟无纺布专利：用于口罩防护服可提高免疫

以岭药业申请含连花清瘟提取物的纺粘无纺布的制备工艺及应用的专利获授权。公司说明书称，该专利可用于制作口罩、防护服等，可以缓慢挥发出连花清瘟提取物的中药成分，有利于在人们生活中提高人体免疫能力。

根据界面新闻报道，天眼查App显示，石家庄以岭药业股份有限公司近日申请的“含有连花清瘟提取物的纺粘无纺布的制备工艺及应用”专利获授权。

摘要和说明书显示，该发明设计了一种含有连花清瘟提取物的纺粘无纺布的制备工艺及应用，通过改进聚合物原料的配方以及聚合物加工过程，再用常规手段进行挤出、拉伸、粘合等工序做成含有连花清瘟提取物的纺粘无纺布。用本发明制备出来的含有连花清瘟提取物的纺粘无纺布可以广泛应用到在皮肤接触的衣物、或家用纺织品、或医用防护品，包括内衣、内裤、口罩、袜子、手套、围巾、医用防护服、防护眼镜等。

说明书还指出，由于无纺布本身含有了连花清瘟提取物成分，因此用它做出来的衣物、医用防护品均可以缓慢挥发出连花清瘟提取物的中药成分，有利于在人们生活中提高人体免疫能力。其中，效果最明显的是用于口罩中。

随着中国各地相继调整疫情防控措施，民众购药需求上涨，也推动各类药物价格上涨。多次被中国国家卫健委作为推荐用药、写入冠病诊疗方案的连花清瘟胶囊也在市场热销。

不过，连花清瘟生产商以岭药业今年4月因被发现“从研制到生产胶囊仅仅用了15天”等一度陷入争议。