中国驻英使馆批英国防委员会主席涉台言论：勿低估台湾问题高度敏感性

针对英国下议院国防委员会主席埃尔伍德说，英国在加强台湾军事援助方面“可探索的空间很大”，中国驻英国使馆发言人星期一（12月5日）晚回应说，一个中国原则是红线，也是中英建立和发展外交关系的政治基础和前提条件。中国敦促英方政客不要低估台湾问题的高度敏感性，停止煽风点火、挑衅滋事。

根据中国驻英国使馆以问答形式发布的声明，使馆发言人说，英国政客上述错误言行严重违背一个中国原则，严重干涉中国内政，严重损害台海和平稳定。中国予以强烈谴责。

发言人强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾事务纯属中国内政。中国人民维护国家主权和领土完整的意志坚定不移。一个中国原则是红线，也是中英建立和发展外交关系的政治基础和前提条件。中国敦促英方政客不要低估台湾问题的高度敏感性，停止煽风点火、挑衅滋事，停止破坏台海和平稳定，停止干涉中国内政。任何胆敢挑衅中国人民的麻烦制造者都注定以失败告终，落得可悲的下场。

埃尔伍德是执政保守党的资深议员，也曾担任英国国防部长。他上周与美国智库德国马歇尔基金会访问团一起赴台。

埃尔伍德说，英国在加强台湾军事援助方面“可探索的空间很大”，并透露他到访台湾时，参与讨论台湾潜艇自造计划。在被问及是否会军援台湾，无论是提供武器或是情报共享，埃尔伍德说：“是的，正是如此。”

英国首相苏纳克上月发表言论称，英国与中国关系的“黄金时代”已告终结。