彭博料明年中国经济在全球鹤立鸡群

彭博经济研究认为，随着俄乌战争引发的能源冲击继续回荡，世界经济正面临着30年里最糟糕的年份之一，明年全球经济惨淡，欧美将先后衰退，但中国经济会鹤立鸡群。

据彭博社报道，在一份新的分析报告中，经济学家约翰逊（Scott Johnson）预测2023年全球经济仅增长2.4%，低于2022年的3.2%，这将是除了2009年和2020年这两个危机年份外，自1993年以来的最低增速。

不过，总体数字可能掩盖了各国大相径庭的命运：欧元区2023年以衰退开局，美国当年则以衰退收官；相比之下，中国可能取得超过5%的增长，得益于退出动态清零的速度快于预期，再加上对房地产行业的支持。

约翰逊写道，在经历了美联储和其他主要央行纷纷将货币政策引入限制性区域的一年后，2023年可能会看到各央行的路径出现差异。

报告写道：“在美国，由于工资增长将使通货膨胀率保持在目标水平之上，我们认为美联储朝着5%的终端利率迈进，并将让这一利率水平一直持续到2024年第一季度。与此同时，在欧元区，通货膨胀率更快的下降将意味着终端利率降低以及有可能在2023年底降息。”

在中国，中国央行将面临支持经济复苏和担心人民币走软的困扰。结果将是有限的降息。