美国马里兰州宣布州政府禁用抖音与微信

美国马里兰州宣布禁止在州政府行政部门的平台上使用TikTok、WeChat以及其它一些基于中国和俄罗斯的产品和平台，原因是这些实体对该州构成不可接受的网络安全威胁。

据美国之音报道，美国马里兰州州长霍甘(Larry Hogan)星期二(12月6日)宣布了一项紧急网络安全指令，禁止使用这些产品和平台。他说，这些实体有可能涉及网络间谍、监视政府实体和不当收集敏感个人信息。

TikTok是短视频分享平台抖音的国际版，母公司是中国的字节跳动。WeChat是社交媒体平台微信的国际版，母公司是中国的腾讯。

霍甘州长的办公室在官网上发表的声明援引这位即将卸任的州长的话说：“作为美国网络之都，马里兰采取了大胆和果断的行动，为网络安全威胁做好准备并予以解决。为进一步保护我们的系统，我们针对试图削弱和分化我们的外国行为体和组织发布这道紧急指令。”

这项指令适用于：TikTok、华为、中兴公司、腾讯控股，包括但不限于腾讯QQ、QQ钱包、支付宝和WeChat等阿里巴巴产品以及俄罗斯网络安全公司卡巴斯基(Kaspersky）。

按照指令，州行政当局各机构必须从州网络移除任何这类产品，落实防止安装这类产品的措施，并落实基于网络的限制措施，以防止使用或登陆被禁止的服务。

在马里兰州长宣布这道禁令之前的一天，南卡罗莱纳州的共和党籍州长麦克马斯特(Henry McMaster)要求在州政府设备上禁用TikTok。