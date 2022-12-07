布洛芬脱销产能受关注 连花清瘟市场差价逾五倍

中国各地相继调整疫情防控措施，民众购药需求上涨。多地也调整了线上线下购买“四类药品”即止咳、退热、抗病毒、抗菌素类药品的管理政策，取消实名登记环节。常见的解热镇痛药物布洛芬在市场一度脱销，其产能引发关注。同时，多次被中国国家卫健委作为推荐用药的连花清瘟断在市场上出现坐地起价的现象，同一品规的产品在同一渠道上的报价差距超过5倍。

根据证券日报报道，北京市朝阳区某药房工作人员星期二（12月6日）说，“目前布洛芬已经没有库存，预计下午补货到店。消费者在购买时不需要再登记个人信息。”而北京市顺义区另外一家药店工作人员也表示，现在网上购买布洛芬的消费者也较多，布洛芬补货需要两三天时间。

报道说，在中国国家药监局以布洛芬为关键词搜索发现，共计有558条批准文号，涉及上百家生产企业，包括华润双鹤、石药集团等。其中石药集团相关负责人接受媒体查询产能及生产情况时表示：“目前布洛芬生产经营正常。公司布洛芬涉及片剂和颗粒剂型，年产能加起来约10亿片（袋）。”

对于布洛芬等药品需求增长，阿里健康相关负责人受访时说：“近期疫情相关药品和抗原自测试剂、N95口罩等搜索量大幅增长，阿里健康大药房和天猫健康正在联动商家品牌、生产企业、物流供应链等，增加健康防疫物资供应，全力保障用户需求。”

对于部分感冒类药品需求上升，多方呼吁理性备药。根据广东省药品监管局微信号“广东药监”12月5日发布的信息，在疫情防控措施调整优化后，近日广州出现市民抢购药品“囤货”现象。

广东药监披露，近日广东批发企业分销到全省5.5万家零售药店的感冒类药品每天约有360万单位盒，超过近日爆发式最高需求量，全省感冒类药物供应充足，市民无须盲目囤药，用药需要听从专业医师和药师的建议。

此外，多次被中国国家卫健委作为推荐用药、写入冠病诊疗方案的连花清瘟断货的消息也不断发酵。继总部员工需排队购买、多地药店断货之后，市场上已经出现了坐地起价的现象，同一品规的产品在同一渠道上的报价差距超过5倍。

以岭药业12月6日晚间在互动平台上表示，该公司近来连花清瘟供货价格保持稳定。如果消费者发现个别终端出现涨价情形，请及时向当地相关部门进行反映。目前公司正在采取各种措施扩大生产，全力保障市场供应。

杭州市监局12月5日晚间发布《关于医疗药品及用品价格行为提醒告诫书》提醒称，各医药用品经营者及相关单位要用好自主定价权，依法合规经营，开展公平有序的市场竞争，自觉维护药品市场价格秩序。积极履行社会责任，采取多种措施组织货源，保障市场供应。不得借疫情防控之机大幅提高医疗药品及用品的销售价格；不得囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利以及散布涨价谣言；违者最高可处500万元（人民币，约100万新元）的罚款。

