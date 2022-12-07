中国专家：一般冠病患者可在家观察治疗

随着中国多地放宽防疫政策，中国多位医疗专家提出有关个人感染冠病后应如何应对的建议。其中，专家建议对冠病患者实行分层救治，一般患者可在家观察治疗，把有限的医疗资源留给重症高风险人群。

综合澎湃新闻和央视网报道，北京大学第一医院感染科主任王贵强建议，通过分层救治，把有限的医疗资源最大限度用来进行救治重症的高危险人群。一般患者可以居家观察治疗，重症病人、有重症风险的患者到医院去进行诊治。

王贵强说，在家里出现发热、咳嗽等症状，可以使用解热镇痛药、物理降温或者是在医生指导下吃一些中药，一些抗病毒药等等。他提醒，不要把多种药混在一起吃，因为这可能增加一些药物不良反应。

在选择药物类别的方面，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，人们可以根据当地气候特征，选择说明书上具有疏风、解表、清热、解毒、化湿功能的药物进行对症治疗。如果家里已经有治疗风热感冒的药物，就没有必要再过多储备。

刘清泉说，“新冠病毒的毒力越来越小，很可能在日后会成为风热夹湿感冒的一个基本诱因，不必紧张害怕。”

王贵强也建议出现冠病症状者自测抗原，如果阳性以后可以上传报备，出现发热以后不用恐慌，就像感冒一样平常心对待它。

他说，如果有明显的病情加重，比如说呼吸困难、气短，包括本身有基础病，就要和社区医生或120联系报备。

王贵强表示，接种疫苗才能避免患有基础病的患者感染后导致的重症或死亡。