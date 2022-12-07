美国参议员提案放松对华芯片限制

美国参议院最新草案显示，美国将放松对政府及其承包商使用中国制造芯片的拟议限制措施。

根据路透社报道，美国参议院12月1日提出的新提案不再禁止政府及其承包商“使用”他们针对的芯片。合规期限也将从9月《国防授权法案》修正案提议的立即生效或两年缓冲延长到五年。最新草案还缩小了限制措施的适用范围，指出它们只适用于政府“关键系统”的项目，例如用于情报活动、军事指挥或武器的电信或信息网络。

预计议员们将在本周晚些时候宣布新提案的最终措辞，其中可能包括草案修订后的措施。

报道指出，限制放宽是因为美国商会等贸易组织指出，美国遏制中国科技发展的措施推高了他们的成本。这是美国业界弱化压制中国科技发展提案的最新例证。这些贸易组织在上月的一封信中说，由于中芯国际制造的芯片应用范围很广，而且大部分企业不会标注其使用的芯片的制造商，企业要确定大量电子产品中所含的芯片是否是中芯国际制造，成本高、难度大。商业团体认为，要求企业承担这类任务无助于美国的国家安全。美国电信和国防行业组织均签署了这一信件。

鹰派参议员民主党领袖舒默办公室、中芯国际、长江储存科技、长鑫存储技术和美国商会均未回应置评请求。

舒默和共和党议员科宁今年９月公布了《国防授权法案》修正案的措施，要求美国联邦机构及其承包商停止使用中国芯片领军企业中芯国际、长江储存科技、长鑫存储技术生产的芯片。

科宁的一名发言人表示，新提案中的5年实施期限是为了与今年早些时候通过的《芯片法案》相吻合，该法案为芯片制造商提供520亿美元的拨款，以扩大在美国的业务。

中国驻华盛顿大使馆对新提案表示，“坚决”反对在立法中包含有关中国的负面言论，美国商会的信函表明，随意扰乱和损害全球产业供应链不符合任何人的利益。