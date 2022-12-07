瑞典智库：台中科院入榜全球百大军工机构

瑞典智库“斯德哥尔摩国际和平研究所”（SIPRI）12月5日公布2021年度全球百大国防工业名单，美国军火商占近半数，但销售额下滑，欧洲和亚洲军火商持续成长，而专门研发飞弹和军用电子器材的台湾中山科学研究院，则以20亿美元（27.14亿新元）的销售额排在第60名，成为首度入榜的台湾机构。

据《自由时报》报道，斯德哥尔摩国际和平研究所报告写道，2021年全球百大军工企业的销售额高达5920亿美元，比2020年成长1.9%，是全球军火销售额连续第七年成长，但2020年至2021年的成长率虽较前一年度高约一个百分点，仍低于疫情爆发前四年的平均成长率3.7%。

此外，军工业去年深受疫情相关障碍影响，包括运输延误、关键零组件短缺等，今年又受乌俄战争爆发牵连，成长率可能继续恶化。

由于俄罗斯是武器生产原物料的主要来源国之一，相关因素恐怕会妨碍美国和欧洲各国强化国防，也会影响各国在军援乌克兰后回补库存。 SIPRI资深研究员罗培斯达席瓦指出，若供应链阻碍持续，主要军火商可能需数年才能满足因乌俄战争产生的新需求。

值得注意的是，美国有40家军火商前进百大，且包办前五大，去年合计售出2990亿美元武器，但较前年下滑0.8%，原因之一是通膨飙升。欧洲则有27家军火商进榜，去年总销售额比前年成长4.2%，达1230亿美元。亚洲和大洋洲则有21家军火商挤进百大，去年总销售额达1360亿美元，包括八家中国大陆军火商，销售额为1090亿美元，成长6.3%。