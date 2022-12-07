中国抗原检测市场升温 有厂家订单排产至半月后

中国近期防疫措施进一步优化调整，降低核酸检测的辐射人群与检测频次。在防疫新形势下，抗原检测市场升温，北京多个社区团购群进行抗原检测试剂团购，一些药店出现缺货，相关厂家称，订单已经排产到了半个月后。

根据中新经纬报道，北京有小区团购发起人周一（12月5日）表示，东方基因抗原检测试剂55元（人民币，下同，约11新元）一盒，万孚生物抗原检测试剂60元一盒，每盒20支。而在团购发起的一小时内，小区群里已有30多位居民下单，目前已出现缺货。

北京多家药店接受查询时表示，药店货源情况不一，总体较为紧俏。金象大药房工作人员说，前几天开始抗原检测试剂出现缺货，想要买可以过两天勤打电话问。永安堂工作人员表示，现货数量不多，可以支持个人及家庭购买，不支持单位购买，需要逐盒进行扫码；安仕药房工作人员表示，上个礼拜就已经断货，目前经销商手头也没有现货，什么时候能到货“不确定”；华益春大药房连锁工作人员称，目前没有现货，但过两天预计能够到货。

据媒体报道，京东健康相关负责人说，11月28日至12月4日，京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。

一名华东地区的抗原检测试剂盒销售人员接受媒体询问时指出，行业现状是产能跟不上，目前业内有厂家每天的出货量达到千万份。“年初一波高峰，年中进入平静期，价格最低降到1.8元（人民币，下同，约0.35新元）至1.9元，没人囤货，有的是卖不掉砸手上的，很多厂家没有单子只能停产。最近单子一哄而上，生产厂家也就那些，太集中了，生产跟不上。”他认为，抗原一直会有需求，只是多少的问题。

某抗原厂商代表也表示，在上周六之前，他们是地方政府的保供单位，抗原检测试剂优先供给本地，而在上周六疫情防控政策有所调整之后，开始向全国辐射，当时有 260万人份的现货。截至5日，排单量已经超过了千万人份。由于产能限制，一天最多只能出货50万人份，由此交付日期已排到至少半个月后。

据了解，中国国家药监局已批准35个冠病病毒抗原检测试剂产品，包含胶体金、乳胶及免疫层析三种方法，据不完全统计，其中涉及万孚生物、诺唯赞、万泰生物、之江生物、亚辉龙、热景生物、丽珠集团等上市公司。