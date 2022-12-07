台防长邱国正：月底前公告兵役延长事宜

经过了长时间的讨论和订定，台湾国防部长邱国正星期三（12月7日）透露，国防部将在本月底前正式公告兵役延长事宜。

据台湾《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会星期三邀请邱国正进行专案报告并备询，针对台湾政府是否于年底前公告兵役延长事宜，邱国正会前受访时说，“会”，目前仍在研议中。

邱国正稍早答复国民党立委温玉霞、民众党立委邱臣远质询时也说，期望此事能于今年底公告，但如他过去所说，此事兹事体大，要考虑年轻人入营到退伍后的就业，因此需跨部会协调，现已概略有初步规划，国防部期望年底之前可公布，现阶段就是紧锣密鼓处理。

不过，邱国正并没有透露兵役延长至多久。

另外媒体询问，有部分民进党人士认为役期延长为九合一选举失利原因之一，邱国正说，“我不知道”，假如会有影响，不知道是正面还负面；但民众对保家卫国是全民共同责任部分有点共识，至于有不同的意见，例如针对军中的管教，这些问题台军将会持续强化。

台湾目前正研拟是否要将兵役期限从四个月延长至一年，并计划在今年年底前正式对外公告。邱国正早前曾明确表态，称现有四个月军事训练役期不够，当局已在研议延长事宜，预计年底前公告。这显示台湾更认真对待中国大陆发动战争的潜在威胁。

美国众议院议长佩洛西8月访台后，引发北京强烈反对，实施“围台”军演，令台海局势急剧升温，台湾随之强化防卫。

不过，延长兵役在台湾年轻人中并不受欢迎，而他们当中有很多人是民进党的支持者。