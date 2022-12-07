中国两天内四款国产冠病疫苗紧急获批

中国在两天内有四款国产冠病疫苗相继紧急获批。目前已经有13款中国国产冠病疫苗获批。

据21世纪经济报道，两款于星期一（12月5日）纳入紧急使用的疫苗是万泰生物合作研发的鼻喷流感病毒载体冠病疫苗与四川大学华西医院和成都威斯克生物有限责任公司研发的重组冠病蛋白疫苗（Sf9细胞）威克欣。

在星期天（12月4日）获批的两款疫苗是三叶草生物的冠病疫苗SCB-2019（CpG1018/铝佐剂）与据神州细胞自主研发的重组冠病二价（Alpha/Beta 变异株）S 三聚体蛋白疫苗（SCTV01C）。

据不完全统计，中国目前已经有13款疫苗获批，已覆盖灭活疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗等，涉及中国生物、科兴中维、康希诺、智飞生物、康泰生物、万泰生物、神州细胞、三叶草生物、威斯克生物等。在全球疫苗技术路线占比较高mRNA冠病疫苗，目前尚无中国本土企业批准。

根据公开资料，中国有国药中生复诺健、石药集团、斯微生物、艾博生物、丽凡达生物、蓝鹊生物、康希诺等至少十家企业正在研发mRNA冠病疫苗。

中国国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红11月29日说，接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险，建议没有禁忌症、符合接种条件的人群，特别是老年人，应当尽快接种冠病疫苗。

中国国务院在11月29日制定的《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》提出要继续提高60岁以上人群冠病疫苗的全程接种率和加强针接种率。