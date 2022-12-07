中国贸易数据疲软降至2020年初来最低水平

由于外部需求持续疲软以及疫情升温干扰生产并降低国内需求，中国11月进出口的降幅双双加大。

据彭博社报道，中国海关总署星期三（12月7日）发布数据，11月份以美元计价出口同比下降8.7%。这是自2020年2月贸易受到第一次防疫封锁影响以来最大的降幅。降幅大于经济学家预估的3.9%，上月降幅为0.3%。

进口降幅也从10月份的0.7%扩大至10.6%，预估中值为下降7.1%。数据显示，11月贸易顺差缩小为698亿美元（948.31亿新元）。

贸易表现恶化正削弱过去两年支持中国经济的强大支柱，出口增长至纪录水平为中国企业提供稳定的需求，尽管中国国内支出因去年楼市崩盘而举步维艰，随后又出现疫情升温及多地实行封控。政府正寻求放松防疫清零政策，以减少其对经济的影响，但政策制定者可能需要加码更多刺激措施。

彭博追踪的一系列早期指标显示，中国11月经济可能因疫情升温而走低，如果人员流动和生产继续受到打断，这种情况可能会持续到本月。经济学家现在认为，今年经济增长仅为3.2%。

随着世界经济放缓和主要经济体加息以应对仍然高企的通货膨胀，外部需求将继续走弱。此外，随着东南亚的工厂恢复到后疫情的新常态，其对中国的竞争态势加剧，中国则还临疫情防控措施和疫情的干扰。

从中国出口货物的运输成本暴跌可以清楚看出需求的下降，中国的运费回到2020年中期的水平。