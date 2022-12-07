美批准最新对台军售 总金额4.28亿美元

美国国务院星期二（12月6日）批准最新对台军售案，总金额为4.28亿美元（下同，约5.81亿新元），将售台战机、运输机等备用零件。这是美国总统拜登上任以来第七次对台军售。

据美国国防安全合作署星期二（12月6日）发布新闻稿，美国国务院已批准两笔对台军售案，金额分别为3.3亿美元与9800万美元，将出售给台湾F-16战机、C-130运输机、IDF战机系统备件、消耗品、配件及修复支援系统等。

美国国防安全合作署表示，这两批军售符合美国国家、经济和安全利益，能支持台湾军队现代化努力，维持可靠防卫能力，且能改善台湾安全，有助维持区域政治稳定、军事平衡及经济发展。

台湾外交部星期三（12月7日）称收到美国政府的正式通知，美国行政部门已通知国会将对台湾出售可供台湾F-16与经国号战机及C-130运输机使用的零附件。台外交部对此表示高度欢迎，并感谢美国政府持续依据《台湾关係法》及“六项保证”，落实对台湾的安全承诺。

台湾国防部于7日表示，美国政府于美东时间12月6日就空军“航材标准零附件”及“航材非标准零附件”等两案总额4.28亿美元对台军售案，进行“知会国会”程序，可望在一个月后正式生效。

台国防部指出，面对中共企图以常态化灰色地带侵扰等准军事行动，压迫台湾海、空域训练空间与反应时间，此次美方同意供售的航材零附件品项，有助于维持台湾空军战机装备妥善与消耗补充，满足防卫作战与战备训练需求，以确保台湾传统战力不坠。