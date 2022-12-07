三亚疫情措施放宽后旅游订单同比涨3.3倍

中国旅游平台去哪儿数据显示，海南省多地发布星期一（12月5日）后调整省外来人员疫情防控管理措施的通告后，5日进入海南三亚市的机票搜索量比前日同时段增长1.8倍，预订量大涨3.3倍。星期二（6日）上午飞往三亚的机票预订量比5日同期增长3倍。

综合澎湃新闻、每日经济新闻和钱江晚报等报道，海南省多地发布通告，调整省外来人员疫情防控管理措施的通告，宣布自12月5日起，对从省外到海南的人员不再实施分类管理。

通告发布后一小时内，中国旅游平台去哪儿数据显示，12月5日进入海南省三亚市的机票搜索量比12月4日同时段增长1.8倍，预订量大涨3.3倍。12月6日上午飞往三亚的机票预订量比5日同期增长3倍。三亚酒店预订量较上周增超3.5倍。飞往海南省海口市的机票预订量比4日同期增长2倍，从海口出发的机票预订量增长四成。

大部分旅客率先预订本周的周末档（12月8日和9日）。元旦和春节档期也有不少订单。七成以上三亚订单的旅客选择亲子类酒店。

报道指出，海南部分酒店暂时还不能接待来自高风险地区的旅客，也有一些酒店会查验旅客的核酸证明。三亚、海口的许多酒店仍在和防疫部门进行沟通，积极做好接待准备。

不过，海口市政府仍然发布提示，建议旅客在抵达后3天进行自我健康监测，不参与聚集活动，如果出现发热、干咳、味嗅觉减退等症状要及时就医。

海南开放的信息让民宿老板信心大增。途家三亚一个民宿老板受访时说，12月5日晚到6日凌晨，三亚政策发布后，就开始陆续收到很多的民宿订单。“从今天早上到11点，店里咨询的电话就没断，比之前多了一倍不止，平台民宿搜索量多了50%。”

另一个旅游平台途家数据显示，自消息发布后，截至星期二（12月6日）中午三亚民宿预订量比前一日增幅近三成。多用于亲子出行的带泳池独栋民宿增长最快，截至12月6日中午环比前一日增长六成。预计2023年元旦当日（1月1日）民宿会迎来第一个入住小高峰。2023年除夕（1月21日）前的三亚民宿入住订单量也不断攀升，选择过年去三亚的旅客人数增加。

途家民宿副总裁胡阳分析说，此次政策放开，多地精准防控、科学防疫的措施释放利好信号，三亚、海口等旅游胜地，将会在今冬迎来新的客流高峰。