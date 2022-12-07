比亚迪希望参与智利的锂矿项目并在全球寻找锂供应

由于关键电池材料锂的价格飙升至“不合理”、“不健康”的水平，中国电动车巨头比亚迪计划进军拉美和非洲的锂业务，为未来建立储备。

据彭博社报道，比亚迪执行副总裁李柯周二（12月6日）在智利首都圣地亚哥表示，公司“正在全球寻找任何机会”获得锂供应。“包括非洲、智利和阿根廷。每个有锂矿资源的国家，我们都想参与，为未来建立储备。”

比亚迪正在智利谈判参与一个采矿项目，并在申请加工许可。

电气化带来的激增需求使电动汽车和充电电池制造商受益，但他们也面临着锂和铜等原材料供应紧张的局面。为了确保未来的供应，他们纷纷投资参与采矿和加工项目。

供不应求的局面推动锂价飙升至纪录高位，中国的锂价今年上涨了一倍多。但李柯预计，随着新矿投产，明年市场将会供应过剩，价格将会企稳。

智利是全球最大的产铜国和第二大锂供应国，比亚迪在这里供应电动巴士和出租车，并开设了一家面向高端消费者市场的经销商。但这家中国巨头以垂直整合而闻名，希望在智利建立本地供应链。

李柯说，比亚迪希望向智利矿山提供直接提取锂的技术，并通过与生产商达成包销协议来确保供应。在那里，比亚迪将使用这些锂矿物生产用于电动汽车电池的正极材料，但并不计划在智利制造电池。

李柯表示，比亚迪还在与潜在合作方谈判一个智利的采矿项目，并已向国家开发机构Corfo申请正极材料加工许可。

在11月公布的2022年前三季度业绩预告中，比亚迪已经提及大宗商品价格高位运行和上游原材料价格上涨带来的盈利压力。