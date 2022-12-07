台积电董事驳晶片“去台化”：最先进制程将留在台湾

台积电日前宣布将加大在美国晶圆厂的投资计划，再度引发晶片产业“去台化”的传言。对此，台积电董事成员、政府官员强调，台积电将把最先进的制程留在台湾。

据台湾《自由时报》报道，台湾行政院国家发展委员会主管的国发基金是台积电单一最大的法人股东，国发会主委龚明鑫星期三（12月7日）以台积电官方董事的身分出席亚利桑那州工厂的首批装机典礼。

龚明鑫会后接受台湾媒体访问谈到台积电在美国的投资。他说，无论创造地方的就业机会，或是美国想要扭转局面、将关键制造业移回本土，重新领导世界经济，台积电都扮演举足轻重的角色。

龚明鑫称，美国拥有最强的IC半导体设计公司，台湾拥有世界最强的晶圆代工，两个最强的第一名结合起来，造就了全世界最好的供应链。在这样互信关系下，不只半导体，更扩及其他产业，包括他今年6月率团访美的5G通讯技术，都有进一步合作的机会。

龚明鑫称，所谓“去台化”是错误的想法。他说，台积电美国厂量产之后，即便2026年盖好第二期，美国厂的产能占台积电总体不到3%，况且台积电一定会把最先进的制程留在台湾，台湾的厂仍会是全世界最赚钱的厂。

他认为，台积电在美设厂不但为美国创造就业机会，同时对台积电本身也能提升竞争力。

同场出席活动的美台商业协会（USTBC）会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）接受媒体访问时也回应类似的话题。

韩儒伯指出，台积电是台湾的金鸡母、硅盾，不但为台湾创造繁荣的经济，同时吸引世界各国与台湾交朋友，保障台湾的安全，因此台湾人民任何关于台积电可能被挖空的担忧，都是可以理解的。

他认为，既然台湾人民有这样的担忧，美国政府在迎接台积电投资的同时，要向台湾人民保证，台湾是全球企业可以在这里安全进行生意往来的地方，台美经贸关系的未来仍是一片光明，这是美国政府义不容辞要做的事。

台积电在亚利桑那州建设的新工厂星期一在美国亚利桑那州凤凰城举行首批装机典礼。白宫国家经济会议主席迪斯（Brian Deese）当天也宣布，台积电在美国投资计划，将由120亿美元（163亿新元，下同）扩大增资到400亿美元，2026年投入生产。