港府拟设立关爱队支援地区工作 团队须爱国爱港

香港特区政府在《施政报告》中提议设立“十八区关爱队”，负责支援港府的地区工作。港府要求，这些地区团队成员必须通过遴选，需要爱国爱港，能支持配合港府的领导。民主派政党已表示会积极考虑申请。

综合香港《星岛日报》和中通社报道，港府向立法会提交的文件显示，港府会以区议会选区将全港划分成小区，每个小区设一支关爱队小队，并由所属地区的民政事务专员，担任区内所有关爱队小队的总指挥。根据现行区议会选区的划分，将会有450多支关爱队小队成立。

关爱队的工作范畴，包括探访有需要人士、送赠物资，协助处理突发和紧急事故等，因应地区所需，还须协助港府传递信息、反映市民意见等。

文件列明，小队以团体为单位组成，地区团队需要申请并通过遴选成为小队，每个小队人数约八至12人，包括队长和副队长各一名，一个团体可承包多于一个小区的工作，也可视乎情况，动员小队基本成员以外人士。文件也建议成员的组成需多元共融，吸纳青年、妇女和不同种族人士等参与，并因应地区需要，招揽相关服务经验或专业知识的人士。

遴选分为“团体甄选”与“服务建议书评审”两阶段。团体需爱国爱港，能支持和配合港府的领导，具备一定地区网络和服务经验，拥有跨区域的动员能力，以及有能力凝聚并会寻求社会资源。

文件也提到，每小队每两年资助协议期的总资助金额，大约为80万元（港元，下同，约13万9600新元）至120万元，年度工作及财务报告需交予评审小组，所有收入与支出须经过独立执业会计师审计。地区民政处会定期监察小队工作，有权与持续不达标的小队终止资助协议，并要求退还资助。

另外，香港民政及青年事务局也将于本月内公开邀请团体参与荃湾及南区的关爱队遴选，两区的关爱队小队将于明年首季成立。

不过，民主党民政事务发言人、油尖旺区议会副主席朱子洛批评港府“刻意忽略区议会职能”，形容关爱队是“以建制团体主导地区义工网络，取代民选的区议员地区工作网络”；他们也指港府监督讯息交代不足，关爱队恐将港府资源尽用于“自己人”。

然而，荃湾区议会主席、民主派的陈琬琛表示会积极考虑申请。