方岱宁因“亲吻门”被北理工免去学术委员会主任等职

对于中国科学院院士方岱宁因“亲吻门”事件，北京理工大学通报，免去方岱宁校学术委员会主任等职位。

据北京理工大学星期三（12月7日）发布的通告，方岱宁“亲吻门”事件的视频内容，是其7月初在线参加学术会议时发生的事情。学校经查核认为，其行为失范，造成严重不良影响，因此决定免去方岱宁的校学术委员会主任、校务委员会副主任职务，停止其研究生招生资格。

经查核，视频中出现在方岱宁身边的女性为北京某公司职员，未曾在北京理工大学有过任何学习进修及工作经历，并非网传北京理工大学博士后李某某。

中科院院士、北京理工大学（北理工）教授方岱宁10月在参加一个视频会议时，一名年轻女子突然进入镜头连续亲吻他的脸，方岱宁提醒对方正在视频连线后，女子随即离开镜头。

方岱宁今年64岁，2013年当选为中国科学院院士；2015年起任北京理工大学教授；2015年至2018年11月任北京理工大学副校长；2022年当选为美国国家工程院外籍院士。

在中国，科研人员的最高荣誉是当选中科院院士和中国工程院院士，院士也拥有远超他人的学术地位和科研经费，一经当选很难退出。但是“亲吻门”事件后，有舆论认为应严格执行有关院士退出的规定，即当院士的个人行为违反科学道德或品行不端，严重影响院士群体声誉时，应劝其放弃院士称号。