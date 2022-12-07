欧盟将在世贸组织针对专利和立陶宛等议题挑战中国

欧盟将于星期三（12月7日）在世界贸易组织继续推进对中国的两起诉讼。此前，欧盟与中国就立陶宛和专利议题的协商未能取得成果。

据彭博社报道，欧盟委员会负责贸易的副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）星期三（12月7日）说，公诉涉及中国对立陶宛出口的限制，以及北京限制专利持有人在法庭上行使其权利以保护其创新的行为。

东布罗夫斯基斯表示，欧盟的首要选择是通过磋商找到谈判解决方案，欧盟投入了大量时间进行沟通，以避免采取进一步措施，但并没有带来令人满意的结果。

自去年12月台湾在立陶宛设立贸易办事处后，中国对立陶宛和其他含有立陶宛成分的欧盟产品的出口实施强制措施，造成双边关系恶化。知情人士说，瑞典和德国的公司也受到影响。今年1至10月立陶宛对华出口同比下降80%。

在专利方面，自2020年8月以来，中国法院发布“反诉讼禁令”，以阻止企业在中国境外提起诉讼以解决纠纷，否则将面临每天最高13万欧元(约18.47新元)的罚款。

东布罗夫斯基斯说，欧洲公司在无线通信领域持有价值数十亿欧元的3G、4G和5G牌照，但是中国法院的判决会使这些牌照面临风险。

世界贸易组织预计将在2023年初成立一个小组来解决争端，裁决可能需要长达1.5年的时间。