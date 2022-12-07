国美电器创始人黄光裕被曝遭围堵追薪

中国家电零售商国美电器因拖欠供应商货款，被向法院申请破产清算。另有消息报道，国美创始人黄光裕与员工发生肢体冲突。

据凤凰网科技报道，近百名国美电器员工讨薪，他们星期一（12月5日）在鹏润大厦36楼的办公室外围堵，该处为黄光裕的办公室。

员工透露，被围堵后，黄光裕当晚8时现身谈判现场，他在谈判中出言侮辱讨薪员工，称“员工不要脸”，多名员工随即与黄光裕保安发生肢体冲突，警察之后到场调解。

国美员工透露，20多名讨薪员工代表先见到国美电器集团副总裁魏秋立。员工诉求国美发放9月、10月和11月的薪金，还有半年奖和绩效奖，以及把5月份后的公积金补交上去。魏秋立对此表示不满。

魏秋立说，欠薪一事已通知过员工，向员工发放承诺函，愿意留下就签名，不愿留下就按照劳动法办理结算手续。

本次国美员工讨薪共持续八个小时，最后警方出面调解。有员工称他们不会放弃，未来几天会一直在黄光裕的办公室外等候，直到公司发放薪金。

早在今年8月，国美电器的官方网购平台“真快乐”就被指拖欠员工两月薪金。 《腾讯新闻棱镜》 11月4日报道，国美要求员工签署承诺函，即从10月开始，未来半年到一年的薪金将会延迟发放。

今年10月底，国美董事长黄秀虹曾在员工大会上宣布，公司到12月底前只会为员工缴纳社保，不会再发放薪金，且今后中长期薪金发放也存在不确定性。

据不完全统计，今年1月至11月，黄光裕、杜鹃夫妇共进行了15次减持操作，持股比例从年初的59.94%降至39.19%，套现金额超20亿元（人民币，约4亿新元）。据国美零售2022年中期报告数据，截止今年6月30日，国美集团共有25701名员工。