中国多名大学校长“入仕”

中国近年来经常可见大学校长、两院院士“学而优则仕”步入政坛的现象，最新的例子是吴朝晖和窦贤康两位中国“985”大学校长履新科技部。

据中新社报道，浙江大学校长吴朝晖12月5日出任科技部党组成员、副部长，武汉大学校长窦贤康出任科技部党组成员、国家自然科学基金委员会党组书记。两人都出生于1966年，于2017年同年当选中国科学院院士，均是中共第二十届中央候补委员。

加之去年11月从东南大学校长调任科技部副部长的张广军，最近一年多已有三位大学校长进入科技部领导班子。

梳理中共第二十届中央委员会组成人员名单，可以发现多人有大学校长履历。

在中央政治局委员中，上海市委书记陈吉宁曾于2012年至2015年任清华大学校长。

在中央委员中，中国侨联主席万立骏、中国科学院院长侯建国都担任过中国科技大学校长，中国工程院院长李晓红曾任重庆大学校长、武汉大学校长，海南省委书记沈晓明曾任上海第二医科大学校长，教育部部长怀进鹏曾任北京航空航天大学校长。

军队方面，中央军委装备发展部部长许学强曾任国防大学校长，军事科学院院长杨学军曾任国防科技大学校长，空军参谋长俞庆江曾任空军指挥学院院长。

而在现任大学校长中，亦有多人当选中央候补委员，包括北京大学校长龚旗煌、同济大学校长陈杰、东南大学校长黄如、天津大学校长金东寒、山东大学校长李术才、国防科技大学校长黎湘、战略支援部队航天工程大学校长周志鑫。他们都是中国科学院院士或中国工程院院士。

中共新一届中央委员会组成人员具有大学以上学历的占98.9%，有高级专业技术职务的占49.5%，中国科学院院士、中国工程院院士29名。

