中国卫健委要求精准落实防疫新十条不层层加码

中国国务院联防联控机制星期三（12月7日）发布优化防疫新十条措施，中国国家卫生健康委称，这十条措施是为了持续提高防控的科学精准水平，执行中要坚决纠正简单化、“一刀切”，不搞层层加码。

据央视新闻报道，中国国家卫健委发言人米锋星期三在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，当前随着奥密克戎变异株致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势新任务。

他说，国务院联防联控机制综合组出台了进一步优化落实冠病疫情防控的措施，对风险区划定和管理、核酸检测、隔离方式、保障群众就医购药需求、老年人疫苗接种、重点人群健康管理、社会正常运转、涉疫安全保障和学校疫情防控等工作提出了进一步的优化要求。

米锋称，这十条措施，是为了持续提高防控的科学精准水平。执行中要坚决纠正简单化、“一刀切”，不搞层层加码。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不再查验核酸阴性证明，不再查验健康码和行程码，对于跨地区流动人员也不再查验，不开展落地检。各地要按照要求精准落实。

中国国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜也在记者会上称，近三年来中国不断调整优化防控措施，每一次优化都十分审慎，是建立在此前防控实践基础上，根据实践发现的问题深入研究论证；每一次优化都是强调更加科学精准，聚焦病毒特性，国际国内形势和国内外防控策略变化，因时因势进行调整；每一次优化都是以人民为中心，为更好保障人民群众正常的生产生活秩序，更好地对老年人、婴幼儿等重点人群提供保障。

他说，经过三年的抗疫，中国拥有了有效的诊疗技术和药物，医疗救治、病原检测、流行病学调查等能力持续提升，疫苗研发和接种取得了积极进展，全人群疫苗完全接种率超过90%。近三年的抗疫实践，极大程度创造了生产生活条件和投资发展环境，为今天的防控工作奠定了坚强基础，为进一步完善防控措施创造了条件。

中国国家卫健委副主任李斌则说，十条措施主要是基于病毒特点和疫情形势，结合近期各地疫情应对实践经验，对第九版防控方案、二十条部分措施的进一步优化。十条措施强调精准，针对当前防控中面临的突出问题，特别是群众反映强烈的对第九版、二十条执行不到位、不准确等问题予以纠正，强调更加科学精准。各地要一揽子、一体化统筹推进实施，优化调整的措施按照新要求执行，未调整的措施按照原方案执行，确保各项措施落实、落地、落到位。