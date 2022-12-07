消息：中国或将明年GDP增长目标设在约5%

知情人士称，中国政府高层正在探讨将2023年国内生产总值（GDP）增长目标设在5%左右，进一步显示出政府正着力使经济和社会生活摆脱冠病疫情影响，尽早步入正轨。

彭博社引述不愿具名的知情人士透露，部分官员支持这一决定，认为高增长的目标有助于将各级政府的工作重心从防疫转向促进经济增长。不过也有一些官员担忧这一目标过高。目前，这一数字尚未最终确定。

中国发改委没有立即回复置评请求。

报道指出，依照惯例，中央经济工作会议会在中央政治局会议后一周召开，讨论并确定明年的GDP增长目标。

在经历数月冠病疫情和房市危机引发的经济动荡后，北京目前正在采取促进经济发展的政策。中共中央政治局星期三（12月7日）召开会议，研究2023年经济工作。会议强调要统筹好疫情防控和经济发展的关系，推动经济运行整体好转。会议并称，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要加力提效，货币政策要精准有力。

中国国务院联防联控机制星期三进一步放宽防控措施，陆港股市午后拉升，沪深300指数止跌转涨，恒生指数升幅一度扩大至1.4%。

报道还说，2023年约5%的增长目标与此前彭博此前的调查值4.9%基本相符。但巴克莱和野村比较悲观，预计增速仅4%或者更低。

中国今年GDP增速目标为5.5%左右，然而受冠病疫情蔓延和房地产市场的拖累，彭博调查对今年GDP增速预估仅3.2%，或将是数十年来最弱水平之一，也将会是实际经济增速首次大幅低于GDP目标。