武汉金银潭医院院长：奥密克戎九成感染者为无症状和轻症

湖北武汉市金银潭医院院长黄朝林指出，本轮疫情奥密克戎变异株虽然传染性增强，但是毒力明显下降。从医院本轮疫情收治情况来看，90%感染者没有症状或只有轻症。

根据《湖北日报》报道，黄朝林受访时说，从金银潭医院本轮疫情收治情况来看，有肺部炎症改变的患者约为4.45%，但一般比较轻微，一周内多可吸收。只有约0.5%患者后期出现重症表现，高龄、未接种疫苗及合并严重基础疾病是导致重症的高危因素。

黄朝林说，本轮疫情奥密克戎变异株虽然传染性增强，但是毒力明显下降。

在临床症状上，本轮疫情患者的症状总体轻于流感症状。从金银潭医院的收治情况看，患者绝大多数仅表现在上呼吸道感染及局部症状。临床表现排名前三症状是发热、咳嗽、咽痛。腹泻、结膜炎、味觉、嗅觉丧失症状为少见症状。

经过对症治疗后，大多数患者的症状能够在24小时至48小时内缓解。住院患者肺部CT检查中，有病毒性肺炎表现的患者一般一周左右吸收，很少发展成重症肺炎，相比原始毒株和德尔塔变异株，奥密克戎感染者发展成重症肺炎更少，病灶很快吸收。

治疗方面多以治疗基础疾病及对症支持治疗为主，甚至很少有需要氧疗支持治疗的患者，极少高龄、无疫苗保护及合并基础疾病者转为重症，而且往往是基础疾病本身需要医疗干预，与病毒感染关系不大。

对于感染了奥密克戎的高龄老人，特别是有心脑血管疾病、慢性呼吸道疾病等基础病的患者，医疗上主要组织多学科专家进行会诊，重点治疗原发基础疾病，护理上对生命体征进行更密切监测，早期发现向危重症进展的高危因素和表现，早期干预处理。

黄朝林还说，很多研究已经证实，接种疫苗特别是加强针接种后用于预防感染的病毒中和抗体都会提升，以应对病毒的免疫逃避。科学的数据已经证实，疫苗的广泛接种一定是构建免疫屏障的最重要组成部分，特别是对于预防病毒感染后的重症化具有无法替代的价值，加强针对于脆弱人群的保护，特别是针对老年人的保护尤为重要。在本次金银潭医院收治的患者中，全程完成疫苗接种者几无重症病例发生。

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