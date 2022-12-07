浙江江西甘肃三省省委书记换人

中国地方人事持续调整，浙江省、江西省和甘肃省“一把手”换人。

据新华社星期三（12月7日）报道，中共中央日前决定，易炼红任中共浙江省委书记，尹弘任江西省委书记、胡昌升任甘肃省委书记。

此次人事调整后，袁家军不再兼任浙江省委书记、常委、委员职务；易炼红不再担任江西省委书记、常委、委员职务；尹弘也将卸任甘肃省委书记、常委、委员职务。

卸任浙江省委书记职务的袁家军今年60岁，是吉林通化人，1987年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党，航空航天部第五研究院501部空间飞行器设计专业毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员。他是现任中共中央政治局委员，也是浙江省人大常委会主任。

即将担任浙江省委书记的易炼红今年63岁，是湖南涟源人，1985年6月加入中国共产党，1976年8月参加工作，研究生学历，经济学硕士学位，教授，仕途遍及湖南省、辽宁省和江西省。他早年在湖南省工作，曾担任湖南省岳阳市和长沙市的市委书记。

2017年，易炼红首度跨省履新，调任辽宁省担任沈阳市委书记。隔年，易炼红再度跨省履新，调任江西省担任省委副书记，省政府代省长等职。

接替易炼红担任江西省委书记的尹弘今年59岁，是浙江湖州人，1984年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作。尹弘早年在上海工业大学获得获工学学士学位后，就长期在上海工作长达34年，曾担任上海市长宁区副区长、区委副书记、市政府副秘书长、市级机关工作党委书记、市委副书记、政法委书记等职。

2019年，尹弘首次跨省履新，到河南省担任省委副书记，他也于2020年1月在河南省人大会议上当选为河南省人民政府省长。此次调动也将是尹弘第二度跨省履新。

而接替尹弘担任甘肃省委书记的胡昌升今年59岁，江西高安人，在成都地质学院（现成都理工大学）学习、任职20年，2002年入仕，仕途历任四川、青海、福建及黑龙江四省。

2006年11月，胡昌升任四川遂宁市委副书记、代市长，次年任市长，晋升正厅级，2012年调任甘孜藏族自治州委副书记，当年任州委书记。

2015年6月，胡昌升首次跨省履新，调任青海省委常委、组织部部长，晋升省部级。2017年7月再度跨省交流，转任福建省委常委、组织部长。2019年2月转任厦门市委书记，2020年9月出任福建省委副书记，继续兼任厦门市委书记。

胡昌升去年1月北上任黑龙江省委副书记、省政府党组书记，2月获任黑龙江代省长，随后当选黑龙江省省长。