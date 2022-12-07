港文体局长杨润雄回应榄球赛播错国歌：国安法具域外效力

国际七人榄球赛事接连发生播错国歌事件，香港文化体育及旅游局局长杨润雄以书面答复立法会议员提问时说，亚洲橄榄球总会已对此次事件负上责任，并承诺确保同类错误不会再次发生。他强调《香港国安法》具有域外效力，任何人或机构违反《香港国安法》，无论他们身在何方，特区政府皆会依法处理。

根据《星岛日报》报道，杨润雄引述香港榄球总会提供的资料说，香港榄球代表队发现国歌播放时出现错误后，已即时知会主办机构亚洲橄榄球总会。在赛事完毕后，亚洲橄榄球总会在场馆内为没有播放香港队的正确国歌致歉，并在香港队赢得冠军后出席的颁奖礼上播放正确的中国国歌《义勇军进行曲》。杨润雄说，亚洲橄榄球总会已对此次事件负上责任，并承诺确保同类错误不会再次发生，按照目前掌握的资料，暂未看到有关情况涉及政治原因或不良动机。

被问到《香港国安法》是否适用于此次事件，杨润雄表示《香港国安法》已清楚列出所规定的四类危害国家安全的罪行，即分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、以及勾结外国或者境外势力危害国家安全，任何人或机构的行为是否违法，须视乎其相关情况，包括事实、相关的行为和意图、所得的证据等因素而定。

杨润雄还说，警方有组织罪案及三合会调查科正调查事件有否涉及违反《国歌条例》、《国旗及国徽条例》或其他香港法律，会继续与相关人士及机构了解事件经过及搜集证据，但由于调查仍在进行中，不宜对个别个案作评论。

杨润雄重申，互联网的世界并不是一个无法可依的虚拟世界，香港大部分在现实世界用以防止罪行的法例，原则上均适用于网络世界。任何人或组织在互联网发布资讯，都必须符合《香港国安法》和香港法律的相关规定。如发现有违法行为，执法部门会追究有关人士或组织的刑事责任。

亚洲七人橄榄球系列赛第二站上月13日进行由香港对垒韩国的决赛，在播放国歌环节时误将2019年反修例示威歌曲《愿荣光归香港》当成中国国歌播放，引起港府强烈不满，香港建制派议员纷纷出面表示谴责。

香港体育协会暨奥林匹克委员会11月22日向辖下所有体育总会发出《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》，要求在发生差错时，领队须即时提醒队员，并带领队员用双手做出“T”字手势，向主办机构示意反对，要求暂停活动并立即更正。