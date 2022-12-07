中国卫健委：将加快推进优化入境人员管理措施

中国国务院发布优化防疫的新十条措施，继续放宽国内疫情防控，中国国家卫健委官员称，将加快推进对入境人员管理等外防输入措施的优化完善。

据中国网报道，对于中国政府何时会开放入境防控措施，取消或调整核酸检测和入境隔离要求，中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋星期三（12月7日）下午在发布会上回应说，这次优化措施主要是针对中国国内各地的疫情防控，对于入境人员管理等外防输入的措施，将依法依规、逐步推进、加快推进，进一步优化完善。

中国在11月11日将入境政策从“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，并取消入境航班熔断机制，将登机前须持有的48小时内两次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内一次核酸检测阴性证明；入境人员在第一入境点完成隔离后，目的地不得重复隔离。

另外，对于官方是否会为了推进老年人疫苗接种率而推出接种疫苗指令，国家卫健委科技发展中心主任、疫苗研发专班工作组组长郑忠伟在同场发布会回答说，中国目前全人群的疫苗接种率，包括3-17岁已达97.5%，18-59岁已超过95%，全人群的疫苗接种率非常高。但高龄老年人的疫苗接种率相对偏低，因此制定了老年人的疫苗接种方案。

至于是否要推出接种疫苗指令，郑忠伟强调，必须按照国家法律法规，不能强制推出疫苗接种令，要按照中国的法律法规来作出选择。