中国老龄人比最高10城：抚顺南通逾30%

中国60岁及以上老年人口占比最高的10城分别是抚顺、南通、乌兰察布、丹东、本溪、锦州、泰州、资阳、辽阳、伊春。其中，抚顺和南通的老年人口占比已经超过了30%。也就是说，这两个城市中，每10个人里至少有三个是老年人。

据第一财经报道，中国全国老年人口占比的平均水平为18.7%。2020年中国老年人口为2.64亿，预计到十四五末，老龄人口将突破3亿人。

根据第七次全国人口普查数据，对各城市60岁及以上老年人口占比情况统计梳理发现，中国老龄人口占比最多的城市是抚顺，60岁及以上人口占比为30.26%，其中65岁及以上人口为369985人，占19.88%。

作为老工业基地，抚顺的煤炭、石化等产业一度曾经十分突出，由于工业化和城镇化早，在上个世纪90年代初，抚顺就是中国30多个城区人口超百万的大城市之一。不过近些年来，由于煤炭资源枯竭和产业转型等问题，抚顺经济发展较为缓慢。目前抚顺城区人口规模为120.8万人，可以说，几十年来，抚顺城区人口规模变化不大。

实际上这也是不少东北普通地级市的缩影。东北三省中，城区人口超过100万的城市共有10个，包括四个副省级城市和抚顺、鞍山等六个普通地级市。

南通市是另一个老年人口占比超过30%的地级市。数据显示，2020年南通60岁及以上老年人口占比为30.01%。面对老龄化，如东县官方文件曾写道：“由此将引发的劳动力短缺、婚姻挤压、生源、兵源等问题，也使未来我县人口问题变得更为错综复杂。”

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞分析，很多老工业城市，原来居住区与矿区挨得比较近，职住一体。在资源枯竭后，矿业没有了，但居住区还在。对城市来说，原来比较分散型的布局，如今明显不合适了。因此，这些城市需要进一步优化人口空间布局，减少管理成本和行政成本，提升公共服务效率和水平。