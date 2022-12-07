中国卫健委：国家现职领导人已接种和百姓一样的国产疫苗

中国国家卫生健康委科技发展中心主任、疫苗研发专班工作组组长郑忠伟星期三（12月7日）说，党和国家现职领导人都接种了冠病病毒疫苗，而且接种的都是和普通老百姓接种的一样的国产疫苗。

根据第一财经报道，郑忠伟在中国国务院联防联控机制召开的新闻发布会上介绍，中国的冠病病毒疫苗非常安全，接种以后获益远远大于风险。中国疾控中心对中国已经开展接种的超过34亿剂次、超过13亿人的不良反应监测发现，中国冠病病毒疫苗的不良反应发生率与常年接种的其他一些疫苗相当，而且老年人的不良反应发生率还略低于年轻人。

郑忠伟说，目前中国已经累计向全球120多个国家和国际组织提供了超过22亿剂次的疫苗。从报道当中也可以看到，有30多个国家的元首、政府首脑、政府官员带头接种中国的冠病疫苗。全球到目前为止，按照中国不完全统计，60岁以上老人接种中国疫苗已超过10亿剂次，都非常安全。

郑忠伟说：“在这里，我可以再告诉大家，党和国家现职领导人都接种了新冠病毒疫苗，而且接种的都是和普通老百姓接种的一样的国产新冠病毒疫苗。”

郑忠伟再次强调，对于老年人来讲，只要满足条件，一定要加快接种冠病病毒疫苗，做到应接尽接，只有这样才能更好地保护自己的身体健康和生命安全。

中国星期三发布优化防疫新十条，其中一条明确，加快推进老年人冠病病毒疫苗接种。各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60至79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。

中国国务院在11月29日制定的《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》提出要继续提高60岁以上人群冠病疫苗的全程接种率和加强针接种率。

中国两天内有四款国产冠病疫苗相继紧急获批。目前已经有13款中国国产冠病疫苗获批，已覆盖灭活疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗等，涉及中国生物、科兴中维、康希诺等。在全球疫苗技术路线占比较高mRNA冠病疫苗，目前尚无中国本土企业批准，但有国药中生复诺健、石药集团等至少十家企业正在研发。